تويتر تختبر ميزة جديدة تشجعك على إعادة التغريد

تختبر شبكة تويتر ميزة جديدة تتعلق بإظهار مربع حواري للمستخدم عندما يقوم بالتقاط صورة لتغريدة ما، بحيث تحاول تشجيع المستخدم على مشاركة الصورة عبر إعادة تغريدها Retweet بدلا من نشرها في صورة لقطة للشاشة "سكرين شوت".

ويبدو أن الشبكة الاجتماعية لاحظت الإقبال المتزايد من جانب المستخدمين على التقاط صور التغريدات عبر "السكرين شوت"، ومشاركتها على متن الشبكات الاجتماعية المختلفة، حيث أن هذا السلوك يتسبب في تراجع مستوى التفاعل على المنصة، إلى جانب ضعف جذب مستخدمين جدد إليها، فمع إمكانية مطالعة المحتوى الجذاب والمثير من تويتر خارجه في صورة "سكرين شوتات" لن يحتاج المستخدمون إلى الدخول إلى تويتر.

لذلك فإن المربع الحواري التجريبي الجديد يظهر للمستخدم خيارين بمجرد التقاطه لـ"سكرين شوت" داخل التطبيق، الأول Copy Link، والذي يساعده على نسخ الرابط الخاص بالتغريدة التي قام بأخذ صورة لها، وبالتالي ذلك يشجعه على مشاركتها على الشبكات الاجتماعية الأخرى، بينما الخيار الثاني هو Share Tweet والذي يسمح للمستخدم بإعادة تغريد التغريدة عبر حسابه الرسمي على المنصة.