أمريكا.. مقاضاة مواقع تواصل اجتماعي بتهمة "الإخلال بالصحة العقلية للطلبة"

تواجه ست منصات اجتماعية من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية اتهامات بـ"خلق أزمة في الصحة العقلية بين شباب الولايات المتحدة"، في دعوى قضائية أقامتها المدارس العامة في مدينة سياتل في ولاية واشنطن.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر"، الإثنين، إنه اطّلع على ملف القضية التي أقامتها المدارس الحكومية وتتهم فيها الشركات المالكة لمنصات فيسبوك وغوغل ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك وسناب شات، بأنها مصمّمة لاستغلال علم النفس البشري في إشاعة الإدمان الضار بالشباب.

وقالت هيئة المدارس العامة في سياتل إنها رفعت الدعوى، لأن الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية التي تسببها هذه المنصات، يكون أداؤهم سيئا في المدرسة ويقل احتمال حضورهم للدوام بما يؤثر على مهمة المدرسة التربوية.