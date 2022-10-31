ما المخاطر التي ستترتب على دخولنا عالم "الميتافيرس‎‎"؟

يحذر خبراء تقنيون من المخاطر التي سيتعرض لها رواد عالم "الميتافيرس" المستقبلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستثمر فيه شركة "ميتا" المالكة موقع "فيسبوك"؛ مليارات الدولارات لتطوير تقنيات من نظارات وخدمات وتجارب افتراضية داخل هذا العالم.

ووفق الخبراء، فإن هذه المخاطر تتمحور حول "مستوى أمان الرواد الإلكتروني وخصوصية بياناتهم، وصولا إلى احتمالية انتهاك بصمات أجسامهم الحيوية مثل بصمة العين والوجه".

وبالعودة إلى أصل "الميتافيرس"، المصطلح نفسه خرج من صفحات رواية "Snow Crash" الصادرة في 1992، والتي حاول مؤلفها نيل ستيفينسون أن يكسر روتين الحياة اليومية بالدخول إلى عالم افتراضي متكامل يتمكن بداخله بطل الرواية من الاستمتاع ببعض المتعة، والتي أيضا لم تخلُ أبدا من المخاطر.

وفيما يلي 5 من أبرز المخاطر التي ستترتب على دخول "الميتافيرس":

بيانات حساسة

سيتضمن تفاعل المستخدمين عبر نظاراتهم الذكية مع عالم "الميتافيرس" كما ضخما من البيانات الناتجة عن أي حركة من رأس أو يد أو حتى عين المستخدم داخل العالم الرقمي الجديد، وذلك هو حال العوالم الرقمية.

ويلجأ مطورو التطبيقات والخدمات والتجارب الافتراضية إلى عدد كبير من الأكواد البرمجية لدراسة وتحليل طريقة استخدام الجمهور، وذلك كالعادة سيتم الاعتماد عليه لتطوير تلك الخدمات وجعلها أكثر راحة وملائمة لتفضيلات المستخدمين المختلفة.

إلى جانب أن المطورين الكبار مثل "ميتا" وغيرهم من الرواد الأوائل لسوق "الميتافيرس" سيحاولون تحقيق أقصى ربحية ممكنة من بيانات المستخدمين، من خلال عرض إعلانات مباشرة داخل التطبيقات والعوالم الافتراضية في الميتافيرس، وهو ما تقدمه بالفعل العديد من الشركات التقنية مثل "Bidstack".