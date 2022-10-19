"غوغل" تطور نسخة خاصة من متصفح كروم للأجهزة اللوحية

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية سلسلة من تحديثات واجهة المستخدم في متصفحها "كروم" مستهدفة بذلك الأجهزة اللوحية العاملة بنظام "آندرويد" فقط، في سياق تحضيرها لإطلاق جهازها اللوحي الجديد "بيكسل" مطلع العام 2023.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت التحديثات بالوصول إلى نسبة صغيرة من المستخدمين، ومن المقرر أن تصل إلى معظم المستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضمنت التحديثات ميزات جديدة في كيفية التحكم بالصفحات المفتوحة على المتصفح، فضلا عن ميزة السحب وفتح الروابط، وميزة فتح المواقع الإلكترونية بشكل دائم في نسخة الحاسوب بدلا من نسخة الهاتف.

وسعت شركة "غوغل" خلال الأشهر الأخيرة نحو تطوير تجربة استخدام تطبيقات أنظمة "آندرويد" على الأجهزة ذات الشاشة الكبيرة؛ مثل الأجهزة اللوحية.

وأعلنت الشركة عن خطط لتحديث أكثر من 20 تطبيقا مع بداية العام 2022، وتضمنت التطبيقات منصات التواصل الاجتماعي المشهورة؛ ومنها تطبيقات "تيك توك" و"زوم" و"فيسبوك".

ونفذت الشركة تحديثات على مفهوم التحكم بصفحات المواقع في متصفحات أجهزة "آندرويد" اللوحية، من خلال إضافة واجهة على شكل جدول، لرؤية عرض مصغر للصفحات المفتوحة، وإنشاء مجموعات للصفحات بطريقة مشابهة للمتصفح على الحاسوب.

واستوحت "غوغل" بعض تحديثاتها من شركة "آبل" المنافسة بنظام تشغيلها "iOS" على أجهزة "الآيباد"؛ ومنها تغيير عرض الموقع الإلكتروني ليكون متناسبا مع حجم الشاشة اللوحية مقارنة بالعرض الحالي المتناسب مع شاشة الهاتف النقال.

وتسمح ميزة السحب والإفلات، التي أضافتها "غوغل" إلى تطبيقات "دوكس" و"درايف"، بسحب الصور والنصوص والروابط من المتصفح إلى تطبيقات أخرى.

وانتقد كثير من الخبراء عرض تطبيقات "غوغل" على أجهزة "آندرويد" اللوحية خلال الأعوام الماضية، ويبدو أن رغبة الشركة بالترويج لجهاز "بيكسل" المقبل، حفزها على تطوير تجربة استخدام تطبيقاتها.

وسرع ظهور الشاشات القابلة للطي أيضا، من الحاجة لتطوير عرض التطبيقات بما يتناسب معها؛ وفقا لموقع ذا فيرج.

ومن المخطط إطلاق جهاز "بيكسل" في مايو/أيار 2023، ويتوقع خبراء أن يوازي الجهاز اللوحي الجديد العامل بنظام "آندرويد"، جهاز "آيباد" الشهير من شركة "آبل"، ومن الممكن أن يتفوق عليه مستقبلا.