غوغل توقف "ستاديا" للألعاب السحابية بعد فشلها بجذب اللاعبين

أعلنت شركة غوغل الأمريكية، أنها قررت إيقاف خدمة الألعاب السحابية ”ستاديا“ Stadia، أوائل العام المقبل 2023، بعد عامين من إطلاقها رسميًا للمستخدمين.

وسمحت الخدمة التي تم إطلاقها، في العام 2019، للمستخدمين ببث ألعاب الفيديو على التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي دون الحاجة إلى امتلاك وحدة ألعاب.

واعتبر البعض أن المنصة، تتمتع بإمكانية أن تكون أشبه بمنصة ”نتفليكس“ لألعاب الفيديو عندما تم إطلاقها، لكن ”غوغل“ قالت إنها فشلت بجذب المستخدمين، واتخذت الآن قرارًا بإغلاقها.

وقال فيل هاريسون المدير العام ونائب رئيس ستاديا، في منشور على المدونة، إن الخدمة ستظل متاحة، حتى 18 كانون الثاني/ يناير 2023، وأن غوغل ستعرض المبالغ المستردة على جميع محتويات ”ستاديا“ والملحقات التي تم شراؤها منذ الإطلاق.

وقال: ”بينما تم بناء نهج ستاديا لبث الألعاب للمستهلكين على أساس تقني قوي، إلا أنه لم يكتسب الجاذبية مع المستخدمين كما توقعنا، لذلك اتخذنا القرار الصعب لبدء إنهاء خدمة البث ستاديا الخاصة بنا“.

وتابع: ”نحن ممتنون للاعبي ستاديا الأوائل، وسيستمر اللاعبون في الوصول إلى مكتبة ألعابهم واللعب، حتى 18 كانون الثاني/ يناير 2023 ، ليتمكنوا من إكمال جلسات اللعب النهائية“.

وبشأن متحقات اللاعبين قال: ”نتوقع استكمال غالبية عمليات رد الأموال بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير 2023“.

وكانت خدمات ألعاب الفيديو القائمة على البث مجالًا ذا اهتمام متزايد لشركات الألعاب في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت مايكروسوفت بشكل خاص بكثافة في التكنولوجيا من خلال خدمة Xbox Cloud Gaming.

ومع ذلك، فإن الشكل لم يقم بتبنّيه بالكامل من قبل الجمهور.

وأكد المسؤول أن الشركة ستواصل الاستثمار في الألعاب، وتتطلع إلى تطبيق التكنولوجيا وراء ستاديا في أماكن أخرى داخل الشركة.

وتأتي هذه الأخبار، بعد أن أعلنت شبكة ”نتفليكس“ عن خططها في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنشاء أستوديو ألعاب فيديو خاص بها، في محاولة لترسيخ نفسها في صناعة الألعاب ومعالجة الانخفاض الكبير في أعداد المشتركين.

وقامت ”نتفليكس“ سابقًا بشراء شركات ألعاب صغيرة، مثل Night School Studio و Boss Fight Entertainment، لكنها الآن تمضي إلى أبعد من ذلك وتقوم بإنشاء أستوديو خاص بها من الصفر.