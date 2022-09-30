لمستخدمي أندرويد.. "تويتر" تتيح خدمة "البودكاست" عبر النسخة المدفوعة

طرحت منصة التغريدات القصيرة ”تويتر“، علامة تبويب ”المساحات/Spaces“ الجديدة المعاد تصميمها، والتي تتضمن ملفات ”بودكاست“، وذلك لمشتركي النسخة المدفوعة المعروفة باسم“Twitter Blue“ على نظام تشغيل ”أندرويد“.

ويأتي ذلك بعدما أتاحت ”تويتر“ مؤخرًا الميزة نفسها لمشتركي النسخة المدفوعة أيضاً عبر نظام تشغيل ”iOS“، بشأن إمكانية الوصول إلى البودكاست وعلامة التبويب ”Spaces“ المعاد تصميمها.

وعندما أعلنت ”تويتر“ لأول مرة عن إضافة ملفات ”بودكاست“ إلى نظامها الأساسي، قالت الشبكة الاجتماعية إنها ستكون في متناول مجموعة من مستخدمي ”iOS“ و“أندرويد“، ولكن الآن، تختبر منصة التغريدات بدلاً من ذلك ”البودكاست“ حصريًا مع مشتركي ”Twitter Blue“.

وتقدم علامة التبويب ”المساحات“ المعاد تصميمها ”محاور مخصصة“ (personalized hubs) للمستخدمين تسمى ”المحطات“(أو Stations) التي تجمع المحتوى معًا بناءً على موضوعات مختلفة، مثل ”الأخبار“، و“الموسيقى“، و“الرياضة“، والمزيد.

وتستند ”التوصيات“، التي يراها المستخدم إلى الموضوعات والأشخاص الذين يتابعهم. وسيتمكن مستخدمو ”Twitter Blue“ الآن من الوصول إلى مجموعة مخصصة من ”المساحات“ الحية والمسجلة، وستضم المحاور أيضًا أشهر تريندات ”البودكاست“ من جميع أنحاء العالم.

وعقب الإعلان عن الاختبار الأخير، قالت ”تويتر“ إن البودكاست يعد جزءاً من خططها لتزويد المستخدمين بما وصفته بـ“وجهة صوتية شاملة ومخصصة“ من خلال منحهم المزيد من المحتوى الصوتي للاستماع إليه.

وأضافت الشركة أن أبحاثها الداخلية توصلت إلى أن 45% من الأشخاص الذين يستخدمون ”تويتر“ في الولايات المتحدة يستمعون أيضًا إلى ”البودكاست“ شهريًا.

وأشارت الشركة إلى أنه نتيجة لذلك،ستقترح المنصة تلقائيًا ملفات ”بودكاست“ لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المحتوى بناءً على الموضوعات التي يهتمون بها.

وفي إطار جهودها لدعم المحتوى الصوتي بشكل أكبر، أعلنت ”تويتر“ أوائل شهر أيلول/سبتمبر الجاري عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة ”مساحات متعددة“ في المرة الواحدة تستمر لمدة أطول من ذي قبل.

وفي إحدى التغريدات التي شاركتها الشركة، قالت ”سمعنا أنكم تريدون تحديد أكثر من مساحة في المرة الواحدة، لذا فقد نجحنا في حل تلك المشكلة، الآن، يمكن للجميع جدولة 10 مساحات حتى 30 يوماً قبل موعد تشغيلها“.

وأشارت تغريدة أخرى إلى بقاء الطريقة التي يتم بها تحديد جدولة ”المساحات“ كما هي، وأن التحديث الوحيد هو للأيقونة الخاصة بذلك.

وظهرت ”المساحات“ التي تختفي بمجرد انتهاء المشاركين في الدردشة في أول مرة في مارس من العام الماضي، في مسعى من ”تويتر“ لمنافسة تطبيق ”كلوب هاوس“.

وكانت ”تويتر“ تسمح لمضيفي ”المساحات“ بجدولتها مسبقا لفترة تصل إلى 14 يومًا، وإنشاء مساحات غير مخطط لها في الوقت الحالي، ولكن لا يمكنهم إجراء جدولة مسبقة إلا لمساحة واحدة فقط. وبفضل الميزة الجديدة، سيتمكن المضيفون من إجراء جدولة لما يصل إلى 10 مساحات في المرة الواحدة.