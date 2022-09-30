على غرار "تيك توك".. "تويتر" تختبر ميزة عرض الفيديو بملء الشاشة

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ”تويتر“، عن ميزات جديدة تسهل على المستخدمين مشاهدة واكتشاف مقاطع الفيديو عبر منصتها الرقمية.

وتختبر الشركة ”خلاصة فيديو قابلة للتمرير“ يشبه محتوى منصة ”تيك توك“.

وقالت الشركة إنه في الأيام المقبلة، سيتمكن مستخدمو نظام تشغيل ”iOS“ – بشكل مبدئي – من النقر فوق مقطع فيديو في خلاصتهم للدخول إلى خلاصة الفيديو الجديدة القابلة للتمرير.

وبمجرد الانتهاء من مشاهدة الفيديو الذي قام المستخدم بالنقر فوقه، سيتمكن بعد ذلك من التمرير لأعلى لبدء تصفح المزيد من محتوى الفيديو.

ويجد المستخدم نفسه بعد هذه العملية في ”خلاصة مقاطع الفيديو القابلة للتمرير“، التي تشبه تجربة التصفح على ”تيك توك“.

وإذا كان المستخدم يريد الخروج من الخلاصة هذه والعودة إلى التغريدة الأصلية، يمكنه النقر فوق سهم الرجوع في الزاوية اليسرى العليا.

وأوضحت ”تويتر“ أن الهدف من عارض الوسائط الغامر الجديد هو تسهيل اكتشاف مقاطع الفيديو الجذابة، على المستخدمين.

ولم تذكر الشبكة الاجتماعية متى سيتم طرح عارض الوسائط هذا لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“.

علاوة على ذلك، أطلقت منصة التغريدات ”دائرة فيديو“ جديدة ضمن علامة التبويب ”Explore“.

وسيرى المستخدم فئة جديدة من ”مقاطع فيديو من أجلك“ (videos for you)، والتي ستعرض مقاطع الفيديو الشائعة والرائجة التي يعتقد التطبيق أن الشخص سيهتم بها.

وكانت ”تويتر“ قد أعلنت عن اختبار خلاصة فيديو تشبه ”تيك توك“ في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لمنح المستخدمين ”صفحة استكشاف“ أكثر تخصيصًا.

وقامت المنصة في هذا الاختبار بتحويل ”صفحة الاستكشاف“ بأكملها إلى ”خلاصة فيديو“، مع استكمال علامة التبويب ”من أجلك“ (For You).

ووفق تقرير نشره موقع ”تك كرانش“ التقني، لا تركز ”تويتر“ مع الاختبار الجديد – الذي أعلنته أمس الخميس – على استبدال ”صفحة الاستكشاف“ بأكملها بخلاصة تشبه ”تيك توك“.

وقال الموقع التقني إنه يمكن رؤية نهج الشركة تجاه خلاصة تشبه منصة الفيديو الصينية ”أسلوبًا مقبولًا إلى حد ما“، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه لا يجبر المستخدمين بشكل مباشر، كما فعل اختبار خلاصة الفيديو السابقة التي طرحته في ديسمبر.

ويمكن للأشخاص الذين يحبون خلاصات الفيديو القابلة للتمرير الوصول إلى الميزة الجديدة إذا رغبوا في ذلك، ويمكن أيضًا، في المقابل، للمستخدمين الذين لا يريدون بث فيديو اختيار عدم فتح العارض الغامر.