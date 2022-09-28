"واتساب" تختبر ميزة جديدة خاصة بالكاميرا لمستخدمي "أندرويد"

تختبر شركة ”واتساب“ عبر منصتها الرقمية ميزة جديدة من شأنها تجربة أوضاع جديدة للكاميرا، وذلك لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“ فقط.

وأطلقت ”واتساب“ إصداراً تجريبياً جديداً يحمل رقم ”2.22.21.8“ عبر متجر ”غوغل بلاي“ يشمل الميزة الجديدة. وكما جاء في وصف الإصدار، قام تطبيق المراسلة بتطوير وضع الكاميرا لمستخدمي أندرويد للسماح لهم بتجربة أوضاع كاميرا مختلفة، وأشياء جديدة لاكتشافها وإمكانيات أفضل.

وكانت منصة المراسلة – المملوكة لشركة ”ميتا“ الأمريكية – قد أتاحت الأسبوع الماضي لمستخدميها عبر نظامي تشغيل ”iOS“و“أندرويد“ اختصاراً جديداً للكاميرا.

ونظرًا لاستبدال المنصة علامة تبويب الكاميرا الخاصة بها بواسطة علامة تبويب ”المجتمعات“، فإن الاختصار الجديد يمنح مستخدمي ”المجتمعات“ طريقة أخرى للوصول إلى الكاميرا.

وشارك موقع ”WABetaInfo“ التقني لقطة شاشة تشرح الميزة الجديدة، التي تظهر أن منصة المراسلة تعمل على تطوير ”زرين إضافيين“ سيمكنان المستخدمين من تبديل وضع الكاميرا بين ”الصورة“ و“الفيديو“، والعكس.

وفي الوقت الحالي، يتعين على المستخدم النقر مطولاً على الزر المخصص للتصوير لتسجيل مقطع فيديو، ولكن بمساعدة الميزة الجديدة، لن يحتاج المستخدم الخطوات السابقة مرة أخرى، بل سيحتاج فقط النقر على الزر المخصص لوضع الفيديو بدلاً من ذلك.

وذكر موقع ”WABetaInfo“ – المنصة الأشهر في العالم في تتبع أخبار ”واتساب“ – أنه كما هو الحال دائمًا، لا تزال الميزة قيد التطوير، وأن موعد إطلاقها رسمياً لجميع المستخدمين غير معروف بعد، لكنه أكد أن ”واتساب“ ستعمد إلى إصدار الميزة في تحديث مستقبلي في موعد أقصاه الشهر المقبل.

وكانت ”واتساب“ قد أطلقت في الآونة الأخيرة عدداً من الميزات لمختلف أنظمة التشغيل، بما في ذلك دعم متعدد لأجهزة ”أندرويد“اللوحية وميزة ”روابط المكالمات“ (Call Links)، والتي تتيح للمستخدمين بدء مكالمة جديدة أو الانضمام إلى أخرى جارية بطريقة أسهل.

وأوضحت الشركة أنه ستتم إضافة خيار ”روابط المكالمات“ داخل علامة التبويب ”المكالمات“ (Calls) على تطبيق المراسلة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدمين إنشاء رابط لمكالمة صوتية أو فيديو يمكن مشاركته بسهولة على الأنظمة الأساسية الأخرى.

وصرحت ”واتساب“ بأن الميزة سيتم طرحها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وأوصت مستخدميها بضرورة تثبيت أحدث إصدار من التطبيق. وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أنها ستبدأ قريبًا اختبار مكالمات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 32 مشاركًا على تطبيق المراسلة.