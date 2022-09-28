"غوغل كروم" يتيح البحث المباشر في المفضلة والسجل من شريط العنوان

أتاح متصفح الويب الأشهر في العالم غوغل كروم، اختصارا مفيدا للغاية لمستخدمي الأجهزة المكتبية؛ يساعدهم في البحث المباشر والسريع في المفضلة والسجل وأدوات أخرى من شريط العنوان.

والميزة الجديدة التي تم طرحها في عدد من الإصدارات، يمكن استخدامها بعد عملية تحديث المتصفح بأحدث إصدار وإعادة تشغيله، وبعد ذلك إدخال علامة (@) للوجهة المراد البحث فيها متبوعة بإدخال مفتاح مسافة (SPACE) الموجود في لوحة الكتابة.

وعلى سبيل المثال لو أدخلت (@) ثم (history) ثم مسافة سيدخلك للسجل بشكل سريع ومباشرة، وعلى المنوال ذاته bookmarks سيدخلك للمفضل.

وتظهر النتائج مضمنة أسفل شريط العنوان، لتتمكن من التنقل بسرعة إلى طلبك ويمكنك استخدام مفاتيح الأسهم بالكيبورد أو مؤشر الماوس.

ويمكنك من خلال إدخال السجل والمفضلة بالطريقة المذكورة سابقة الانتقال إلى وضع ملء الشاشة، حسب ما نقل موقع ”9to5google“ المعني بالشؤون التقنية.

وذكر الموقع أن الميزة الجديدة تعد توسعا مفيدا وقويا إلى حد ما فيما يتعلق بعملية استخدام غوغل كروم، إذ تتيح فتح الإعدادات الرئيسة بسرعة من شريط العنوان مباشرة.

ولفت الموقع إلى أن اختصار البحث الجديد للسجل والمفضلة لم يتم طرحه على نطاق واسع حتى الآن، لكنه متاح في نسخة غوغل كروم ”ChromeOS 106″، وهي لا تزال نسخة تجريبية في الوقت الحالي.