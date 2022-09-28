يوتيوب تضيف ميزة التعليق الصوتي لمقاطع "شورتس"

أعلنت شركة ”يوتيوب“ عن ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تستهدف من خلالها تعزيز تجربة المستخدمين في ما يتعلق بالمقاطع القصيرة المعروفة باسم ”شورتس“ (Shorts).

وأطلقت ”يوتيوب“ ميزة ”التعليق الصوتي“ للسرد عبر مقاطع ”شورتس“، التي تشبه إلى حد كبير تلك المستخدمة في منصة ”تيك توك“ المنافسة.

ويستخدم صانعو المحتوى ميزة ”السرد“ بشكل أساسي لإضافة تعليقات على مقاطع الفيديو المسجلة بالفعل.

وعلى سبيل المثال، قد تتضمن مقاطع الفيديو هذه ”دروساً في الطهي“ مع تعليقات صوتية للإرشادات أو ردود أفعال مباشرة على ”مقاطع مضحكة“ أو ”سرد عام“ لمقاطع فيديو البلوجرز التي تقدم نمط ”يوم في حياتي“ أو ”روتيني الصباحي“.

وقالت ”يوتيوب“ إنها أتاحت الآن ميزة السرد أو التعليق الصوتي للمقاطع القصيرة على نظام تشغيل ”iOS“ فقط في الوقت الحالي، لكنها وعدت بتوسيع الميزة لنظام ”أندرويد“ في غضون أسابيع قليلة.

ولاستخدام التعليقات الصوتية على المقاطع القصيرة بعد تسجيلها، يقوم صانع المحتوى بالضغط على علامة ”Checkmark“ أسفل يمين شاشة الكاميرا، ثم النقر فوق ”زر التعليق الصوتي“ مع تحديد المكان الذي يريد أن يبدأ فيه التعليق الصوتي، ثم أخيراً الضغط على ”تسجيل“.

​وأوضحت الشركة – في منشور لها – أن صانع المحتوى يستطيع أيضاً النقر على زر ”Undo“ لمسح آخر تسجيل صوتي له، أو الضغط على زر ”Redo“ لإعادة استخدامه مجدداً.

كما يمكن استخدام لوحة التحكم الخاصة بالصوت لتعديل مستوى الصوت سواء لموسيقى مقطع الفيديو الأصلي أو مستوى الصوت الخاص بالتعليق الصوتي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة التعليق الصوتي لم تكن الوحيدة التي تقرر ”يوتيوب“ من خلالها السير على نهج ”تيك توك“، فقد أضافت المنصة مؤخراً ميزة ”الرد على التعليقات“ عن طريق فيديو جديد، وهي ميزة تُستخدم أيضاً على التطبيق الصيني منذ عام 2020.

كما أطلقت المنصة المملوكة لـ“غوغل“ في مايو ميزة ”الشاشة الخضراء“، التي تشبه أيضاً مثيلتها في ”تيك توك“، والتي تتيح للمستخدمين أخذ عينات لمدة تصل إلى 60 ثانية من مقاطع فيديو قصيرة أو مقاطع فيديو أخرى مؤهلة عبر ”يوتيوب“، ويمكنهم استخدامها بعد ذلك كخلفية للمقطع القصير الخاص بهم.

ومن خلال تلك الميزة، يمكن لصانع المحتوى استخدام الصوت أو الفيديو أو كليهما من الفيديو الأصلي الذي يتم أخذ عينات منه. كما يمكن أيضاً لصانع المحتوى التحكم في مدى بروزه على الشاشة عن طريق ضم صورته أثناء وجوده عبر الكاميرا.