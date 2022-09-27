"واتساب" تطرح ميزة "روابط المكالمات" القابلة للمشاركة

طرحت شركة ”واتساب“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تهدف إلى مشاركة المكالمات ومحادثات الفيديو بين المستخدمين، على غرار تطبيق ”زووم“ و“غوغل ميت“.

وقالت الشركة إنها ستتيح لمستخدميها الأسبوع الجاري ميزة ”روابط المكالمات“، وهي خاصية جديدة مصممة للسماح للمستخدمين ببدء مكالمة جديدة أو الانضمام إلى أخرى جارية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إضافة خيار ”روابط المكالمات“ داخل علامة التبويب ”المكالمات“ على تطبيق المراسلة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدمين إنشاء رابط لمكالمة صوتية أو فيديو يمكن مشاركتها بسهولة على الأنظمة الأساسية الأخرى.

وفي حين أن خدمة المراسلة الفورية – المملوكة لشركة ”ميتا“ الأمريكية – لم تذكر صراحة الأنظمة الأساسية التي ستدعم الميزة الجديدة، يشير ذكر علامة التبويب ”المكالمات“ في حد ذاته إلى أنها ستكون متاحة على الأقل على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و ”iOS“.

وصرحت ”واتساب“ بأن الميزة سيتم طرحها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وأوصت مستخدميها بضرورة تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أنها ستبدأ قريبًا اختبار مكالمات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 32 مشاركًا على تطبيق المراسلة.

من جانبه، قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“، أمس الاثنين، إنه يمكن للمستخدمين الآن الانضمام إلى مكالمات ”واتساب“من خلال الرابط المخصص بنقرة واحدة.

وأكد أيضًا أن الشركة تختبر الآن مكالمات فيديو مشفرة حتى 32 شخصًا.

وكانت منصة المراسلة الفورية، قد أعلنت لأول مرة عن ميزة الاتصال الجماعي الموسعة في أبريل، ولكن يبدو الآن أنها تطرحها لمجموعة محدودة من المستخدمين.

وسيجد المستخدمون خيار إنشاء رابط فيديو ضمن علامة تبويب ”المكالمات“.

وبمجرد إنشاء الرابط، يمكن مشاركته مع الأصدقاء والعائلة للانضمام إلى مكالمة الفيديو.

ومع ذلك، لا يبدو أنه يمكن للمستخدم تحديد موعد لمكالمة ”واتساب“ باستخدام رابط ما، كما أنه ليس من الواضح ما الذي يحدث عندما يقوم شخص ليس لديه حساب ”واتساب“ بفتح الرابط.

وكانت ”ميتا“ قد بدأت الشهر الماضي اختبار ميزات ”المجتمعات“ على ”واتساب“ التي تتيح لمشرفي مجموعات الدردشة إنشاء ”مجتمع“ به مجموعات مستخدمين متعددة.

وتجدر الإشارة إلى أن ”واتساب“ تتيح بالفعل إضافة ما يصل إلى 32 مشاركًا إلى مجموعة المكالمات الصوتية.

وسيكون تقديم مكالمات الفيديو مع دعم لما يصل إلى 32 مشاركًا خطوة على خريطة الطريق للتوسع في ميزة ”المجتمعات“ التي لا تزال قيد التطوير.