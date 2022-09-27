"ميتا" تختبر ميزة جديدة.. إضافة مرتقبة لمتعددي الحسابات

تختبر شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا، طريقة جديدة لإنشاء الحسابات الجديدة والتبديل بينها على منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ من خلال دمج خاصية ”مركز الحسابات“ (أو Accounts Center) في التطبيقات.

وتهدف الشركة من ميزة ”مُبدل الحسابات“ أو (Account Switcher) الجديدة إلى تسهيل تجربة المستخدمين الذين يتنقلون باستمرار بين الحسابات المختلفة على ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، أو المستخدمين الآخرين الذين يملكون أكثر من حساب شخصي لفصل علاماتهم التجارية عن حياتهم الشخصية.

وقالت ”ميتا“: ”نعلم جيدا أن العديد من الأشخاص يستخدمون تطبيقاتنا المختلفة لمتابعة اهتمامات مختلفة أو الوصول إلى جمهور أوسع أو مشاركة جوانب مختلفة عنهم مع مجموعات مختلفة من الأشخاص، لذا، نعمل على تبسيط عملية إنشاء الحسابات والملفات الشخصية والتبديل بينها“.

ومن المقرر أن تُظهر ميزة ”Account Switcher“ كافة الحسابات الشخصية التي يمتلكها المستخدم والتي تمت إضافتها إلى ”مركز الحسابات“.

وكانت ”إنستغرام“ أتاحت ميزة مشابهة لمستخدميها منذ سنوات، لكن الميزة الجديدة ستتيح إضافة حسابات ”فيسبوك“ أيضا.

كما ستعمل الميزة الجديدة على إظهار تفاصيل الإشعارات لكل حساب مُضاف إلى ”مركز الحسابات“، فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يستخدم حساب ”فيسبوك“، يستطيع في الوقت نفسه التحقق من التعليقات أو إشعارات حساب ”إنستغرام“، والعكس.

وأضافت ”ميتا“ في منشور لها أنها تختبر ميزة ”مُبدل الحسابات“ مع عدد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم عبر كافة الأنظمة الأساسية، بما في ذلك أنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ و“الويب“، مشيرة إلى أنها ستوسع الميزة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلن عملاق التواصل الاجتماعي أيضا عن إمكانية تسجيل حساب جديد وتدفق تسجيل الدخول الذي سيمكن الأشخاص من تسجيل الدخول بسهولة أكبر وإنشاء حسابات جديدة عبر ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ من خلال أنظمة ”iOS“ و“أندرويد“.

وقالت الشركة: ”يمكن للأشخاص الجدد إنشاء حسابات على ”فيسبوك“ أو ”إنستغرام“، ثم استخدامها للتسجيل للحصول على حسابات إضافية، ويمكن الآن للأشخاص الذين لديهم حسابات على ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ استخدام معلومات تسجيل الدخول بسهولة من أحد التطبيقات للوصول إلى الآخر، طالما أن حساباتهم مرتبطة بمركز الحسابات“.

وأكدت ”ميتا“ خلال منشورها أن أهمية أمان الحسابات الشخصية وخصوصيتها تعد أولوية قصوى لدى الشركة، مشيرة إلى أن ميزات الأمان المتوفرة حالياً سارية أيضاً على التحديثات الجديدة.

وعلى سبيل المثال، إذا قام مستخدم ما بتفعيل ”المصادقة الثنائية“ لحسابه على ”فيسبوك“، فلن يتمكن جهاز غير معروف من تسجيل الدخول إلى حسابه هذا باستخدام معلومات تسجيل الدخول إلى ”إنستغرام“.

كما سيتم إخطار الأشخاص عند إنشاء حساب جديد باستخدام حسابهم الحالي، وعند إضافة حساب إلى ”مركز الحسابات“ الخاص بهم.

وأوضحت ”ميتا“ أن التغييرات الجديدة تقتصر حالياً على منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، لكنها أكدت أنها ستواصل استكشاف كيفية تحسين تجربة التواصل المتبادل عبر كافة تقنياتها.