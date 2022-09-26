إجبار مستخدمي "فت بت" لأساور اللياقة على اعتماد حسابات "غوغل"

أعلنت خدمة ”فت بت“ لأساور اللياقة عن تغيير في طريقة تفعيل واستخدام أساور الخدمة، فبداية من 2025 سيكون على جميع المستخدمين تفعيل أساورهم باستخدام حساب غوغل، بدلا من حساب لدى خدمة FitBit.

وقالت الخدمة التي تم تغيير علامتها التجارية من FitBit إلى FitBit by Google بعد استحواذ العملاق الأميركي عليها في 2020 بصفقة قيمتها 2.1 مليار دولار، إن استخدام بعض المزايا والإمكانيات في أساورها ستتطلب من المستخدمين استخدام حسابات غوغل الخاصة بهم في 2023، بينما سيتم التحول الكامل من حسابات ”فت بت“ إلى حسابات غوغل بحلول 2025.

وأشارت صفحة للدعم الفني الخاصة بالخدمة، إلى أن إنشاء حسابات وتفعيل أساور ”فت بت“ جديدة سيتطلب من المستخدمين استخدام حساباتهم لدى غوغل بحلول 2023، بينما المستخدمون الحاليين لدى FitBit سيكون التحول أمرا اختياريا بالنسبة إليهم حتى حلول 2025، وعندها سيكون الانتقال للاعتماد الكامل على حسابات غوغل أمر إجباري، حيث سيتم الإلغاء الكامل لحسابات ”فت بت“.

وأوضحت الخدمة أنها ستكون واضحة تماما مع مستخدميها بشأن الخط الزمني الخاص بإنهاء استخدام حسابات ”فت بت“، وسيتم إعلام المستخدمين بشأن ذلك عبر إشعارات داخل تطبيق الخدمة على هواتفهم الذكية أو من خلال البريد الإلكتروني.

في الوقت الحالي من خلال موقع الويب لخدمة ”فت بت“، مازال بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول لحساباتهم على الخدمة سواء من خلال استخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور أو استخدام حسابهم لدى غوغل لإتمام عملية الدخول.

وكانت شركة غوغل تعهدت للاتحاد الأوروبي عند استحواذها على ”فت بت“ بأنها ستبقي بيانات مستخدمي الخدمة منفصلة عن بيانات مستخدمي خدماتها الأخرى، وأنها لن تستخدم بيانات مستخدمي خدمة اللياقة في المنطقة الأوروبية، لاستهدافهم بالإعلانات، لمدة 10 سنوات على الأقل.

ولفت المتحدث باسم ”فت بت“ إلى أن قرار الخدمة بالانتقال التدريجي من حساباتها المنفصلة إلى استخدام حسابات غوغل لن يخل بالتزاماتها الخاصة بمعاملة بيانات المستخدمين بحسب اتفاقياتها مع مختلف المشرعين على مستوى العالم، حيث ستستمر الخدمة في الفصل بين بيانات مستخدميها وبين مستخدمي خدمات غوغل، كما أنه سيتم الإبقاء عليها بعيدة تماما عن نظام إعلانات غوغل Ads.