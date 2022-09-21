"غوغل" تطرح أداة لإزالة المعلومات الشخصية من نتائج البحث

أتاح عملاق البحث العالمي ”غوغل“ لمستخدميه خيارا يمكنهم من طلب إزالة معلومات التعريف الشخصية (PII) من البحث لفترة طويلة، ثم أتبعت ذلك بطرح أداة مخصصة لهذا الغرض تعمل حاليا بشكل تجريبي.

ومعلومات التعريف الشخصية هي نوع من البيانات التي تحدد الهوية الفريدة للفرد، وتتضمن اسمه أو جنسه أو عنوانه أو رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني أو معلومات البيانات الحيوية الأساسية التي يتم تخزينها إلكترونيًا داخل جهاز أو تطبيق.

وقبل مؤتمر مطوري غوغل I/O، أعلنت الشركة بعض التغييرات في سياستها التي سمحت للمستخدمين بتقديم طلب لإزالة المزيد من معلومات تحديد الهوية الشخصية، مثل معلومات الاتصال الشخصية، أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول السرية، من نتائج البحث لمحركها الأشهر في العالم للبحث عبر الإنترنت.

وفي وقت لاحق للإعلان، طرحت ”غوغل“ أداة جديدة لتبسيط عملية إزالة نتائج البحث باستخدام معلومات تحديد الهوية الشخصية، وظهرت هذه الأداة الآن لبعض المستخدمين في تطبيق غوغل على أجهزة ”أندرويد“.

ويمكن الوصول إلى الأداة الجديدة والتي تأتي باسم ”“Results about you عبر النقر على profile photo في تطبيق غوغل، والتي يؤدي النقر عليها إلى فتح صفحة جديدة تشرح كيف يمكنك طلب إزالة نتائج البحث باستخدام معلومات التعريف الشخصية (PII).

وحال وجدت نتيجة تعرض معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بك، فيمكنك النقر فوق أيقونة القائمة ثلاثية النقاط المجاورة لها لفتح قائمة حول هذه النتيجة.

بعد ذلك، ستجد خيار إزالة نتيجة جديد يوجهك ”من خلال إرسال طلب لإزالة النتيجة من البحث“.

وبمجرد إرسال طلبك، يمكنك مراقبة تطوره في قسم ”نتائج عنك“ الجديد في تطبيق غوغل.

حاليًا، تتوفر الأداة الجديدة في تطبيق غوغل على نظام التشغيل أندرويد في إصدار تجريبي لعدد صغير من المستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولا تزال الميزة تحتوي على علامة ”تطبيق تجريبي“، لذا فهي غير متوفرة على كافة الأجهزة، لكن من المتوقع أن تطرحها غوغل على نطاق أوسع في الأيام المقبلة.