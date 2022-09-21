مرصد "نتبلوكس": إيران تقيد استخدام "إنستغرام" مع اشتداد الاحتجاجات

قال مرصد ”نتبلوكس“ لمراقبة انقطاعات الإنترنت إن إيران حدت من قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيق ”إنستغرام“ المملوك لشركة ”ميتا بلاتفورمز“، اليوم الأربعاء، وسط احتجاجات في البلاد في أعقاب وفاة شابة في أثناء احتجاز الشرطة لها.

وأثارت وفاة مهسا أميني (22 عاما)، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران الأسبوع الماضي بسبب ارتدائها ”ملابس غير مناسبة“، غضبا عارما في إيران بشأن قضايا من بينها الحريات وتدهور الاقتصاد بسبب العقوبات.

وقال وزير الاتصالات الإيراني في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن ما نسبته له وسائل إعلام من القول إن السلطات قد تعطل خدمات الإنترنت لأسباب أمنية أُسيء نقله.