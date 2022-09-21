"يوتيوب" تمنح صانعي المحتوى القدرة على "ترخيص الموسيقى" لكسب المال

أعلنت شركة ”يوتيوب“ أنها بدأت في اختبار ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية من شأنها السماح لصانعي المحتوى والمبدعين الاختيار بين العديد من الأغاني والموسيقى ”المرخصة“ واستخدامها للبدء في كسب الأموال من خلال الإعلانات.

وستقدم الميزة الجديدة، والتي أطلقت عليها الشركة اسم ”موسيقى المبدع“ (أو Creator Music)، ”كتالوجا“ جديدا من الأغاني التي يمكن لصناع المحتوى تصفحها والبحث عنها ومعرفة تكلفتها والقيام بشرائها.

ومن خلال الميزة، سيتمكن كل من صانع المحتوى وصاحب المقطع الموسيقي من كسب الأرباح.

وأعلنت ”يوتيوب“ – المملوكة لشركة ”غوغل“ الأمريكية – عن خططها الجديدة في مؤتمر عقدته الثلاثاء، تحت مسمى ”Made on Youtube“ الذي عملت من خلاله على تبسيط عملية معقدة للغاية؛ وهي العثور على ”نغمات“ لمحتوى الفيديو الخاص بصانعي المحتوى.

بدوره، قال أمجد حنيف، نائب رئيس قسم ”منتجات صانعي المحتوى“ بالشركة ”أخبرنا صانعي المحتوى مرارًا وتكرارًا أن العثور على الأغنية المناسبة ليس الجزء الصعب، بل كيفية ترخيصها.“

وأوضحت الشركة، في المؤتمر، أنه عندما يستخدم صانع المحتوى عادة أغنية لا يملكها، يتعين عليه التنازل عن جميع عائدات وأرباح الإعلانات لصاحب الموسيقى؛ ما دفع بعض المبدعين إلى عدم استخدام الموسيقى في الكثير من الأحيان في مقاطع الفيديو الخاصة بـ“يوتيوب“.

وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت خطوات ملموسة لحل هذه المشكلة.

وقالت إن صانع المحتوى سيستطيع من خلال ميزة ”موسيقى المبدع“ المفاضلة بين خيارين؛ الأول هو ”شراء المقاطع الصوتية“ من خلال الميزة مباشرة. وبهذه الطريقة، سيضمن صانع المحتوى الحصول على أرباح الإعلانات كاملة.

أما الخيار الثاني، فسيضمن لصانع المحتوى الحصول على ”صفقة مشاركة مضاعفة“.

وبمعنى آخر، سيتقاسم المبدعون عائداتهم مع مؤلفي الأغاني، وفي المقابل، لن يضطروا إلى دفع أي مصاريف للحصول على حق استخدام المقطع الموسيقي.

وأشارت الشركة إلى أن الخيار هذا سيفيد بشكل كبير صغار المبدعين، خاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف استخدام الموسيقى في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

كما صرح حنيف ”يمكن للموسيقى أن تعزز هذا الارتباط العاطفي بين الفنانين والمبدعين وجميع معجبيهم. نريد تعزيز ذلك من خلال تقديم المزيد من الخيارات للعمل مع المبدعين، وفي الوقت نفسه مساعدة الفنانين على الالتقاء بالمعجبين هنا على يوتيوب.“

ويمكن للمبدعين البحث عن الأغاني التي يرغبون فيها بناءً على ”الميزانية“ التي حددوها للمشروع. كما تمنحم الميزة إمكانية الوصول إلى تشكيلة أكبر للموسيقى الشعبية والأكثر رواجًا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها بشكل مبدئي في الولايات المتحدة على أن تتوسع لتصل إلى دول أخرى لتشمل المزيد من الأسواق في العام 2023.