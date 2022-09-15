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علوم وتقنية

شكاوى من انقطاع خدمة "التيك توك"
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 17:05 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 17:30 GMT

شكاوى من انقطاع خدمة "التيك توك"

اشتكى مستخدمو "تيك توك"، اليوم الخميس، من انقطاع خدمات تطبيق التواصل الاجتماعي. وظهرت التقارير، التي تحدثت عن المشكلة على موقع "Down Detector" حوالي الساعة 10

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المصدر: إرم نيوز

اشتكى مستخدمو ”تيك توك“، اليوم الخميس، من انقطاع خدمات تطبيق التواصل الاجتماعي.

وظهرت التقارير، التي تحدثت عن المشكلة على موقع ”Down Detector“ حوالي الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجاوزت تقارير المستخدمين عبر موقع ”Down Detector“، المختص للإبلاغ عن الانقطاعات عبر الإنترنت، 6000 شكوى في دقائق.

ووفقًا لتقارير المستخدمين، فإن غالبية مشكلات ”تيك توك“ تتعلق بالتطبيق، حيثُ إنه لم يكن يعمل اليوم.

وتزعم غالبية التقارير أن التطبيق يتعطل أو يغلق فجأة، وتشير 90% من تقارير موقع الرصد إلى أن التطبيق هو المشكلة.

وكتب أحد المستخدمين: ”أدركت أن حياتي تتمحور حول TikTok، الآن تعثر التيك #tiktokdown“

وقال آخر: ”لجأت إلى (تويتر) لمعرفة ما إذا كان (تيك توك) معطلًا لدى الجميع أيضًا“.

وحصدت التغريدات التي تشير إلى أن التطبيق معطل آلاف الإعجابات، مما يشير إلى أن المشكلة واسعة الانتشار.

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