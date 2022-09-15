عطل فني يضرب تطبيق "زووم"

كشف مستخدمو تطبيق مؤتمرات الفيديو الافتراضية ”زووم“، وجود مشكلات في التطبيق الذي يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأت المشكلات في حوالي الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش، وتؤثر على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وتم تسجيل أكثر من 40 ألف بلاغ بوجود مشكلة على النسخة الأمريكية من موقع ”Down Detector“، وأبلغ أكثر من 3000 بريطاني أيضًا عن وجود مشاكل تقنية في التطبيق.

من جانبها، قالت الشركة في تغريدة عبر ”تويتر“: ”نحن على دراية بالمشكلات التي تؤثر حاليًا على زووم، يقوم فريقنا الهندسي بالتحقيق في هذا الأمر“.

وتلقى المستخدمون رسالة تفيد بأن الموقع غير متصل بالإنترنت عند محاولة الوصول إلى الموقع الرسمي لتطبيق الفيديو.

وبالرغم من أن سبب انقطاع الخدمة لا يزال غير واضحا، أبلغ 59% من بين أولئك الذين أبلغوا عن وجود مشكلات في الولايات المتحدة أنهم يواجهون مشاكل في الانضمام إلى المؤتمرات، بينما أخبر 28%، واجهوا مشكلة في الاتصال بالخادم و 13% أبلغوا عن وجود مشكلة في تسجيل الدخول.

وأفادت صحيفة ”ديلي إكسبرس“، البريطانية، أن الشركة أقرت بوجود مشكلة، وأنهم كانوا يحققون فيها، وسرعان ما تم حل المشكلة بعد أقل من 20 دقيقة.

وكتبت الشركة في تغريدة أخرى:“ لقد تم حل المشكلة التي تسببت في عدم تمكين المستخدمين من بدء اجتماعات زووم والانضمام إليها، وسنواصل المراقبة وتقديم التحديثات التي حصلنا عليها“.

وانتقل العديد من المستخدمين إلى ”تويتر“ للإبلاغ والسخرية عن المشكلات التي واجهونها عند الدخول إلى التطبيق، حيث غرد أحدهم: ”لقد أنهار زووم، لابد أن يذهب الجميع إلى منازله“، بينما نشر آخر: “ لقد أنهار زووم، نحن أحرار“، وأضاف ثالث:“هذا هو أفضل يوم على الإطلاق“.

وكان قد ارتفعت شعبية ”زووم“ وسط المراحل الأولى من جائحة فيروس ”كورونا“، حيث كان التطبيق خيارًا مفضلًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى عقد اجتماعات افتراضية.