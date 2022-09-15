"ديسكورد" تطرح "قنوات منتدى" جديدة لتنظيم المحادثات

طرحت منصة التواصل الاجتماعي ”ديسكورد“، ميزة جديدة تسمى ”قنوات المنتدى“ لمساعدة مالكي الخوادم على تنظيم المحادثات، وذلك على غرار منصة ”رديت“، وهي أيضا ”مجتمع إخباري“ عبر الإنترنت.

وتعمل ”قنوات المنتدى – Forum Channels“ كمواضيع مترابطة للمحادثة توجه مستخدمي ”ديسكورد“ للتحدث عن موضوع معين، والتي قد تستهدف الخوادم المزدحمة، إذ يكون من السهل مقاطعة المحادثات الجارية.

وتظهر قنوات المنتدى كـ ”قنوات فرعية“ يمكن استخدامها من قبل مالكي الخادم لتفريع المحادثات حول موضوعات معينة أو لتجنب الاضطرار إلى إنشاء قناة أخرى لإجراء محادثات مركزة.

ومنصة ”ديسكورد“ هي برنامج تواصل اجتماعي مجاني تم إطلاقه عام 2015 خصيصًا لمجتمع الألعاب الإلكترونية، لكنه يضم أيضًا مجتمعات ذات اهتمامات أخرى، ويوفر البرنامج الاتصالات النصية والصوتية والفيديو للمستخدمين في قناة الدردشة.

ووصفت المنصة ”قنوات المنتدى“ بأنها ”مكان مصمم للمناقشات المركزة، وليس فقط للمحادثات ذات النطاق الحر“، مشيرة إلى أنه سيتمكن أعضاء الخادم من تصفح هذه القنوات لمعرفة ما هو ملائم أو إنشاء قناة جديدة لموضوع جديد.

ويمكن لمالكي الخوادم والمشرفين عليها اختيار إنشاء ”قناة منتدى“ أو ”قناة نصية“ أو ”قناة صوتية“، ما يمكّن من التمتع بالنوع الجديد من القنوات في المكان ذاته ولكن يمكن تمييزه بـ“أيقونة فقاعة دردشة“.

ويؤدي النقر فوق الأيقونة هذه إلى إظهار قائمة بـ“سلاسل محادثات محددة“ تم نشرها ضمن موضوع معين، والتي يجب أن تقطع شوطا طويلا نحو جعل ”ديسكورد“ أكثر تنظيمًا وأكثر صلة بالأشخاص الذين لا يمكنهم دائمًا الخروج في الوقت الفعلي.

ونقل موقع ”تك كرانش“ التقني عن منشور لـ“ديسكورد“ قوله ”بالإضافة إلى القنوات النصية والصوتية، تساعد قنوات المنتدى الجديدة في تعميق المحادثات بشكل أكبر دون التأثير على عمل القناة، كما يستطيع المستخدم الآن مشاهدة أي مناقشة ممتعة أكثر من أي وقت مضى. كل محادثة لها مكان الآن على ديسكورد.“

وتمامًا مثل القنوات النصية والصوتية، يمكن لمالكي خادم ”مجتمع ديسكورد“ إنشاء عدد غير محدود من ”قنوات المنتدى“. وتمتلك ”قنوات المنتدى“ أيضًا مجموعة الأذونات الخاصة بها، إذ يمكن لمالكي الخوادم إنشاء إرشادات منفصلة لكل منتدى لمساعدة أعضاء ”ديسكورد“ على فهم الغرض الذي سيتم استخدام القناة من أجله.

ووفقا لتقرير ”تك كرانش“، سيتم نشر ”قنوات المنتدى“ على الفور عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب لمعظم الخوادم مع تمكين ميزات ”المجتمع“.

وأوضحت ”ديسكورد“ أن جميع المستخدمين لن يكونوا قادرين على استخدام الميزة على الفور، وأشارت إلى أنها ستستمر في توسيع الميزة عالميا.

وكانت ”ديسكورد“ أعلنت عن ميزة ”قنوات المنتدى“ للمرة الأولى في شباط/فبراير الماضي، على الرغم من أن الميزة كانت في اختبار محدود في عدد قليل من المجتمعات الكبيرة في ذلك الوقت، ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق المنصة للمكالمات الصوتية لوحدات تحكم ”Xbox“.

وعن طريق الميزة الأخيرة، يمكن للاعبي ”Xbox“ الآن الانضمام إلى مكالمات ”ديسكورد“ الصوتية من وحدات التحكم الخاصة بهم والدردشة مع الأصدقاء على جهاز الكمبيوتر، في خطوة ستساعد في تعزيز تجربة الألعاب المشتركة.