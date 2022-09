"يوتيوب" يجبر مستخدمي نسخته المجانية على مشاهدة 5 إعلانات

تعمل منصة ”يوتيوب“ على إمكانية فرض مشاهدة ما يصل لـ 5 إعلانات متتالية، قبل التمكن من تشغيل مقطع فيديو على النسخة المجانية من النظام الأساسي المملوك لشركة غوغل.

وفي حال لم تكن مشتركا في خدمة ”يوتيوب بريميوم“، يمكن أن تضطر إلى قضاء وقت أكثر صعوبة، إذ ستضطر إلى مشاهدة 5 إعلانات قبل البدء في تشغيل الفيديو المطلوب.

ويمكن أن يتم تفعيل المقترح الجديد من قبل ”يوتيوب“ خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري على مجموعات عشوائية من المستخدمين، وفقا لصحيفة ”الإسبانيول“.

وأبلغ العديد من مستخدمي ”يوتيوب“ في تغريدات على ”تويتر“، عن تلقى 5 إعلانات غير قابلة للتخطي بدلا من الإعلانات القابلة للتخطى قبل جلسة مشاهدة الفيديو.

وأصدر ”يوتيوب“ ردا رسميا من خلال حسابه على ”تويتر“، يعترف بالموقف، وذكر أن ظاهرة الإعلانات الـ 5 الجديدة يمكن أن تحدث للمستخدمين بنوع معين من أشكال الإعلانات للشركة يسمى إعلانات الملصقات الصغيرة.

وأوضح ”يوتيوب“ أن ”إعلانات الملصقات الصغيرة هذه عبارة عن إعلانات قصيرة على النظام الأساسي يبلغ طولها عادة 6 ثوان، وللأسف لا يمكن تخطيها“.

hmm…this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022