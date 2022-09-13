فيسبوك.. ميزة جديدة تسمح بتنظيم المحادثات وفق اهتمامات المستخدمين

أطلقت شركة ”ميتا“ الأمريكية ميزة جديدة تسمح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بتنظيم محادثاتهم وفقًا لاهتماماتهم.

وتخطط الشركة، وفقًا لتقارير تقنية، في الأسابيع المقبلة لتوسيع نطاق توافر دردشات المجموعات، وهي ميزة ستسمح للمجموعات عبر ”فيسبوك“ و“ماسنجر“ بتنظيم مناقشات حول موضوعاتهم المفضلة.

وستدعم الخاصية الجديدة، التي يجري اختبارها حاليًا وستشهد توسعًا كبيرًا في الأسابيع المقبلة، قنوات الصوت والفيديو وستسمح للمسؤولين ببث الرسائل إلى مجموعاتهم، إضافة إلى المحادثات النصية المعتادة.

وستراقب الشركة محتوى المحادثات، حيث سيتمكن المسؤولون من الوصول إلى عدد من أدوات الإشراف لضمان سير المحادثات بشكل متحضر، ىوفق ما أورده موقع ”engadget“ التقني.

وستتيح ميزة ”Admin Assist“ إنشاء قائمة بالكلمات والعبارات التي يريدون أن يقوم النظام الأساس بتحديدها تلقائيًا واتخاذ إجراءات ضدها.

وسيتمكن المشرفون من حظر وكتم صوت، وتعليق الأفراد الذين لا يسيرون وفقًا للقواعد المحددة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ مارك زوكربيرغ، قال في وقت سابق: ”نحن نبني دردشات المجتمع كطريقة جديدة للتواصل مع الأشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك“.

وأضاف زوكربيرغ: ”يستخدم أكثر من مليار شخص ماسنجر للتواصل مع الأصدقاء، وقريبًا سيتمكن المستخدمون من بدء الدردشات المجتمعية من ماسنجر، بالإضافة إلى مجموعات فيسبوك“.

وكانت ”ميتا“ أضافت بعض الميزات إلى ”ماسنجر“ في شهر آذار/مارس الماضي، مثل ميزة ”@everyone“، التي ترسل إشعارًا إلى جميع المستخدمين في الدردشة.

كما تمت إضافة ميزة ”silent“، التي يمكن بواسطتها إرسال رسالة دون إخطار المستلم على الإطلاق.