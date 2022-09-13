"إنستغرام" يختبر ميزة جديدة تمكن منشئي "ريلز" من جني الأموال

يختبر تطبيق ”إنستغرام“ حاليا أداة جديدة من شأنها تمكين منشئ المحتوى عبر ميزة ريلز (الفيديو القصير) من جني الأموال، في خطوة على غرار خاصية ”البقشيش“ التي قدمتها في وقت سابق منصات فيس بوك وتيك توك وتويتر.

وتأتي الميزة الجديدة بالتزامن مع تسريبات كشفتها تقارير أمريكية حديثة بأن ميزة إنستغرام ريلز لم تنجح في تحقيق المأمول منها لمنافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك.

وحسب تقرير أورده موقع بزنس إنسايدر، فإن أداة إنستغرام الجديدة جاءت باسم Gifts (هدايا)، واكتشف وجودها وخضوعها للاختبار للمرة الأولى مطور الأجهزة المحمولة الشهير أليساندرو بالوزي.

واكتشف بالوزي الميزة الجديدة في وقت سابق الشهر الماضي في إصدارات هندسية عكسية من كود إنستغرام التي تكشف أحيانًا عن نماذج أولية من الميزات التي يتم اختبارها، ومنذ ذلك الحين خضعت الأداة للعديد من التغييرات.

والهندسة العكسية هي مصطلح تكنولوجي يطلق على عملية تحليل المكونات والوظائف بجهاز أو نظام بهدف اكتشاف مبادئه، وتستخدم في مجالات البرمجيات وتستخدم لصنع برنامج جديد يؤدي نفس المهمة دون نسخ أي شيء من النموذج الأصلي.

وأوضح بالوزي، أن ميزة Gifts الجديدة من إنستغرام وفقا للمعطيات الموجودة حاليا ستتيح للمعجبين بإرسال مدفوعات إلى منشئي المحتوى عبر ريلز.

من جانبه، أكد متحدث باسم ميتا الشركة الأم لإنستغرام في تصريح عبر البريد الإلكتروني لبزنس إنسايدر ما كشفه بالوزي عن الميزة الجديدة لتطبيق الصور الأشهر، وقال المتحدث إن ميزة Gifts هي حاليًا نموذج أولي داخلي ولا يتم اختبارها خارجيًا.

ولن تكون Gifts الميزة الأولى في إنستغرام لدفع الأموال لمنشئ المحتوى، فقد سبقها ميزة الشارات Badges، التي تمنح المشاهدين طريقة للدفع ودعم صناع المحتوى عبر إنستغرام لايف (Instagram Live).

وتتوفر الشارات في ثلاثة مستويات مختلفة، بتكلفة 0.99 دولار أو 1.99 دولار أو 4.99 دولار. وتظهر كقلب واحد أو اثنين أو ثلاثة قلوب بجوار اسم المعلق أثناء البث المباشر، وأعلنت ميتا في وقت سابق من هذا العام أنها لن تأخذ أي عمولة من أي إيرادات يكسبها منشئو المحتوى من الشارات حتى 2024.

ويأتي الإعلان عن Gifts في وقت أكدت فيه تقارير أمريكية أن ميزة ريلز التي أطلقتها ردا على صعود تطبيق ”تيك توك“ لم تقدم المأمول منها في هذا الصدد؛ بسبب سيطرة التطبيق الصيني على هذا المجال بشكل غير قابل للتنافس على مستوى الأرقام.

ووفق وثيقة داخلية لميتا نشرتها صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، فإن مستخدمي إنستغرام يقضون حوالي 17.6 مليون ساعة يوميًا في مشاهدة مقاطع ريلز، أي أقل من العُشر لدى تيك توك بواقع 197.8 مليون ساعة يوميًا على تلك المنصة.