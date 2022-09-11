كيف تخطط "تيك توك" للاحتفال بشهر الموضة؟

أعلنت منصة ”تيك توك“ عن سلسلة جديدة من الأنشطة والتفاعلات احتفالًا بشهر الموضة 2022، تشمل إضافة تأثيرات رقمية جديدة تواكب الموضة ومعرض لمنشئ المحتوى وبرمجة البث المباشر وغيرها.

وذكرت المنصة في بيان رسمي عبر موقعها أنها سوف تطلق بعض التأثيرات الإبداعية الجديدة المستوحاة من الموضة من Fenty Beauty وGlamour UK.

وأشارت إلى أن الموسم الحالي لشهر الموضة سوف يتمحور حول وسم ”#FashionForYou“، والذي سيكون بمثابة احتفال شامل بتلك المناسبة سواء كان مستخدمو المنصة على مدراج العرض في باريس، أو على ردهات منازلهم.

وأوضحت منصة الفيديوهات القصيرة أنه خلال الشهر المقبل، وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، ستعرض ”تيك توك“ مجموعة من المؤثرين والمصممين عبر وسم ”#FashionMonth“.

ولفتت إلى أن المنصة سوف تستضيف أيضًا جلسات بث مباشر مع العديد من الكيانات والمطبوعات المتخصصة في الموضة، بما في ذلك Julia Fox وPaper Magazine وWhoWhatWear.

كما ستعمل المنصة خلال شهر الموضة مع مجلة Vogue لعرض وإبراز مصممي الأزياء الناشئين.

وقالت المنصة ”في هذه السلسلة، ستسلط Vogue الضوء على أربعة مصممين مختلفين حول العالم أثناء قيامهم بصنع أكثر الإطلالات انتشارًا“.

وأوصت المنصة بمتابعة voguemagazine طوال شهر الموضة لكي يرى المستخدمون المصممون الذين يتم تسليط الضوء عليهم.

وقالت المنصة إنه ليس سرًا أن ”تيك توك“ هو وجهة مفضلة لكل ما يتعلق بالموضة والجمال، لذا فهي تساعد في دفع اتجاهات الصناعة عبر رفع أصوات منشئي المحتوى والعلامات التجارية الجديدة وتشجيع مجتمع المنصة على الاحتفال بشهر الموضة بأسلوبهم الخاص.