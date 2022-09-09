صورة سيدة بملامح مرعبة تطارد مستخدمي الإنترنت.. ما قصتها؟

انتشرت مؤخرًا برامج الذكاء الاصطناعي التفاعلية التي يطلب منها المستخدمون تنفيذ لوحات ورسومات بناء على معلومات يقدمها الأفراد لتخرج النتائج بشكل لا يمكن تصديقه.

ورغم الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يحققها الذكاء الاصطناعي، إلا أنه قد يسبب مشاكل عديدة، لعل آخرها فوز لوحة فنية بمسابقة عالمية، كشف صاحبها أنه لم يرسمها بنفسه بل تولدت عن طريق الذكاء الاصطناعي، ليحدث جدلاً عالمياً حينها.

وبرزت آخر صيحات الذكاء الاصطناعي في عالم الفن التشكيلي والرسومات من خلال قيام أحد الأشخاص بتوليد صورة لسيدة مرعبة بملامح مفزعة تشبه الأموات ما لبثت أن أصبحت ظاهرة تطارد مستخدمي الإنترنت.

وشارك صاحب حساب @supercomposit عبر تويتر سلسلة من الصور للشخصية المخيفة المسماة بـ ”Loab“، والتي قاموا بإنشائها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي منذ أبريل.

🧵: I discovered this woman, who I call Loab, in April. The AI reproduced her more easily than most celebrities. Her presence is persistent, and she haunts every image she touches. CW: Take a seat. This is a true horror story, and veers sharply macabre. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk — Supercomposite (@supercomposite) September 6, 2022

وعلق على الصور قائلاً: ”اكتشفت هذه المرأة، التي أسميها لوب، في أبريل. أعاد الذكاء الاصطناعي إنتاجها بسهولة أكبر من معظم المشاهير. حضورها مستمر، وهي تطارد كل صورة تلمسها، هي قصة رعب حقيقية تنحرف بحدة“.

وبينما كان الفنان يجمع باستمرار صور Loab مع المشاهد الأخرى، بدا الشكل أكثر وضوحًا ويتم وضعه في أماكن مروعة بشكل متزايد، كما يُزعم أنها ظهرت على أدوات إنشاء الصور ”المتعددة“.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، توصف Loab بأنها كائن ”خفي من الفضاء الكامن“، حيث يكون الخفي مخلوقًا متنازعًا على وجوده ولكن لديه مشاهد مزعومة.

وحققت التغريدات الخاصة بالسيدة ”لوب“ المرعبة، على حساب @supercomposite، مئات آلاف المشاهدات والإعجابات وإعادة التغريد، مع اقتناع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن المرأة هي شيطان يسكن مولدات فن الذكاء الاصطناعي“.

لكن بالمقابل كان هناك فريق من المتابعين أبدوا شكوكاً بهذا الشأن، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة مزيفة أو أنها مجرد ”شذوذ في البرنامج“ أو أي شيء غير حقيقي.

وطور العلماء برامج ذكاء اصطناعي تأخذ موجهًا من مستخدم بشري، في شكل نص أو صورة، ثم تستخدمه كمصدر إلهام لقطعة فنية جديدة تمامًا.

ومثال على ذلك هو DALL-E – أداة تحويل النص إلى صورة يمكنها تحويل اللوحات الشهيرة إلى أنماط فنية مختلفة، وتتم تغذية هذه الخوارزميات بملايين الصور لمعرفة الشكل الذي من المفترض أن تبدو عليه الأشياء المختلفة، وفي النهاية تجميعها معًا.

وعمد بعض مستخدمي الذكاء الاصطناعي إلى تكوين عدة صور لأشخاص مقطوعي الرؤوس أو أطفال يعانون من نزيف أو عيون مشوهة، ولكن جميعهم أظهروا نسخة من لوب بشعر بني مستقيم ومثلثات محددة على خديها.