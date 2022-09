صورة سيدة بملامح مرعبة تطارد مستخدمي الإنترنت.. ما قصتها؟

انتشرت مؤخرًا برامج الذكاء الاصطناعي التفاعلية التي يطلب منها المستخدمون تنفيذ لوحات ورسومات بناء على معلومات يقدمها الأفراد لتخرج النتائج بشكل لا يمكن تصديقه.

ورغم الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يحققها الذكاء الاصطناعي، إلا أنه قد يسبب مشاكل عديدة، لعل آخرها فوز لوحة فنية بمسابقة عالمية، كشف صاحبها أنه لم يرسمها بنفسه بل تولدت عن طريق الذكاء الاصطناعي، ليحدث جدلاً عالمياً حينها.

وبرزت آخر صيحات الذكاء الاصطناعي في عالم الفن التشكيلي والرسومات من خلال قيام أحد الأشخاص بتوليد صورة لسيدة مرعبة بملامح مفزعة تشبه الأموات ما لبثت أن أصبحت ظاهرة تطارد مستخدمي الإنترنت.

وشارك صاحب حساب @supercomposit عبر تويتر سلسلة من الصور للشخصية المخيفة المسماة بـ ”Loab“، والتي قاموا بإنشائها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي منذ أبريل.

🧵: I discovered this woman, who I call Loab, in April. The AI reproduced her more easily than most celebrities. Her presence is persistent, and she haunts every image she touches. CW: Take a seat. This is a true horror story, and veers sharply macabre. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk

