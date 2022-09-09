خاصية جديدة من تويتر بشأن مشاركة التغريدات.. ما علاقة إنستغرام وسناب شات؟

أتاحت منصة التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مشاركة التغريدات عبر ”إنستغرام“ على خاصية ”القصص“ (Stories)، وأيضاً عبر تطبيق الفلاتر ”سناب شات“.

وأعلنت شركة ”تويتر“، الخميس، أنها أضافت دعماً لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“ لمشاركة التغريدات مباشرة على ”إنستغرام“ و“سناب شات“، وذلك بعدما أتاح عملاق التواصل القدرة على ”نشر“ تغريدة بسرعة على منصة الصور لأول مرة على نظام تشغيل ”iOS“العام الماضي.

وقالت ”تويتر“ إنه يمكن لمستخدمي ”أندرويد“ الآن ”تحديد تغريدة مباشرة“ لمشاركتها مع قصصهم على ”إنستغرام دون التقاط لقطة شاشة“، مما قد يساعد في تقليل الفوضى على هواتفهم الذكية.

ولاستخدام الميزة الجديدة، أوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق التغريدات النقر فوق ”زر المشاركة“، ثم النقر فوق أيقونة ”إنستغرام“، لمشاركة تغريدة معينة على خاصية ”القصص“ بمنصة الصور.

وأضافت أنه بعد مشاركة تغريدة على ”قصص إنستغرام“، يمكن للمستخدمين ”تحريك“ التغريدة أو ”تدويرها“ أو ”تغيير حجمها“ لتحسين رؤية محتوى معين، موضحة أنه يمكنهم بعد ذلك أيضاً مشاركة التغريدة كقصة أو إرسالها إلى مستخدمين فرديين أو مجموعة.

وذكرت تقارير متخصصة أنه مع ذلك، وتماما كما هو الحال في نظام تشغيل ”iOS“، لن يتمكن الشخص الذي يشارك التغريدة على ”قصص إنستغرام“ ولا الأشخاص الذين يشاهدونها من النقر عليها أو التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت التقارير: ”يعني ذلك أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على عرض الردود على التغريدة، ما لم يشارك الشخص الذي شارك التغريدة أيضا رابطا على قصص إنستغرام الخاصة بهم“.

ومثلما لا تسمح ”تويتر“ للمستخدمين بـ“إعادة تغريد“ (Retweet) أي تغريدة منشورة بواسطة حساب محمي، فإن الميزة الجديدة لن تسمح للمستخدمين بمشاركة التغريدات المحمية على“قصص إنستغرام“ أو ”سناب شات“، على الأرجح لحماية خصوصية المستخدمين.

زر مشاركة لـ“واتساب“

في سياق متصل، تختبر ”تويتر“ أيضاً طريقة جديدة لمشاركة التغريدات عن طريق إضافة ”زر واتساب“ أسفل المنشورات لمستخدمي ”أندرويد“.

وسيتمكن الأشخاص من مشاركة التغريدات مع جهات الاتصال الخاصة بهم ومجموعاتهم على تطبيق المراسلة، من خلال النقر على الزر الجديد وتحديد خيار ”واتساب“ مرة أخرى.

ووفقاً لتقرير نشره موقع ”تك كرانش“ التقني، سيحل زر مشاركة“واتساب“ محل زر المشاركة العادي الموجود أسفل التغريدة، والذي يفتح خيارات مختلفة مثل ”وضع إشارة مرجعية“، و“الإرسال عبر رسالة خاصة“، و“نسخ الرابط إلى التغريدة والمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى“.

وقال الموقع التقني إن الاختبار الجديد من ”تويتر“ بدأ الخميس، بشكل مبدئي للمستخدمين في الهند، حيث يتميز تطبيق الدردشة -المملوك لشركة ”ميتا“- بأكثر من 400 مليون مستخدم نشط في البلاد، وهو أحد أكثر التطبيقات استخداما لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء والعائلة هناك.

وقال مسؤول بـ“تويتر“: ”بدءا من اليوم، نطلق تجربة جديدة حصريا في الهند التي تعد سوقا مهما بالنسبة لنا. نحن نستبدل رمز المشاركة على التغريدات بأيقونة واتساب لغالبية الأشخاص الذين يستخدمون تويتر على أندرويد“.

وأضاف شيريش أندهير، مدير المنتجات في الشركة: ”أقدمنا على الخطوة لجعل التجربة على تويتر أكثر انفتاحا، وإمكانية الوصول إليها أكثر شمولية، وذلك بهدف جعل مشاركة تغريدات المستخدمين تتم بشكل سلس“.