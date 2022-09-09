يوتيوب" تكشف عن ميزات جديدة لدعم المحتوى التعليمي

كشفت شركة بث ومشاركة الفيديوهات الأشهر في العالم ”يوتويب“، النقاب عن مجموعة جديدة من الميزات التي تستهدف من خلالها المبدعين والمؤسسات التي تستخدم منصتها الرقمية لنشر المحتوى التعليمي.

وقالت ”يوتيوب“ – المملوكة لشركة ”غوغل“ الأمريكية- في مدونة لها، إنها أطلقت ”مُشغل فيديو“ جديد قابل لتضمين تطبيقات تعليمية من خلاله.

وأضافت الشركة أنها ستزيل الإعلانات والروابط الخارجية والتوصيات الخوارزمية حتى يتمكن المشاهدون من ”تجنب التشتيت“.

وتعتبر منصة الفيديو أن وجود ”مشغل فيديو“ جديد لا يعتمد على الخوارزميات لإبقاء المشاهدين على التطبيق، أمراً جيداً للطلاب الذين يستخدمون النظام الأساسي للأغراض المدرسية.

وكانت خوارزمية التوصيات الخاصة بمنصة ”يوتيوب“ قد خضعت للتدقيق في السنوات الأخيرة حول كيفية تقديمها لـ“محتوى مفرط ومعلومات مضللة“.

وأشارت المنصة إلى أن ”مشغل الفيديو“ الجديد الخالي من الإعلانات والتوصيات سيكون متاحاً بشكل مبدئي لـ“شركاء محددين“، بما في ذلك شركات تكنولوجيا التعليم مثل ”Google Classroom“ و“Purdue University“ و“Purdue Global“.

كما أعلنت ”يوتيوب“ أيضا عن ميزة جديدة للمبدعين أصحاب المحتوى التعليمي على منصتها الرقمية، حيث ستتيح لهم من خلالها فرض رسوم على المشاهدين مقابل مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بهم.

وبدءا من العام المقبل، سيتمكن صناع المحتوى المؤهلون لتلك الميزة من إنشاء دورات تدريبية مجانية أو مدفوعة، مع قوائم تشغيل لمقاطع فيديو معدة للجمهور. ومن خلال هذه الطريقة، لن يحتاج المبدعون إلى توجيه معجبيهم إلى مواقع أو تطبيقات أخرى حيث ”يبيعون“ هذا النوع من المحتوى.

وعلى سبيل المثال، إذا قام أحد المشاهدين بشراء دورة تدريبية ما، سيتمكن بعد ذلك من مشاهدة محتواها بدون إعلانات وتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية.

ونوهت الشركة إلى أن الدورات التدريبية هذه سيتم إطلاقها في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل مبدئي كمرحلة تجريبية للميزة، على أن يتم توسيعها للمزيد من البلدان في وقت لاحق.

علاوة على ذلك، أعلنت المنصة أيضاً عن ميزة ”الاختبار السريع“ (Quiz)، والتي يمكن لصناع المحتوى إعدادها في علامة تبويب ”المجتمع“ (Community) على قناتهم التي تتعلق بالمحتوى التعليمي.

ومن خلال الميزة الجديدة، سيتمكن صناع المحتوى من“سؤال“ المشاهدين عن موضوع كان قيد المناقشة في مقطع فيديو ما.

ووفقا لتقرير نشره موقع ”Engadget“ التقني، سيتوفر الإصدار التجريبي الذي سيتضمن الميزة الجديدة في الأشهر المقبلة، كما سيتمكن جميع المبدعين الذين لديهم علامة تبويب ”المجتمع“ من استخدام ميزة ”الاختبار السريع“ بدءا من العام المقبل.

يشار إلى أن منصة ”يوتيوب“ كانت قد قدمت العديد من المبادرات والميزات في السنوات الأخيرة التي تتعلق بالمحتوى التعليمي عبر منصتها الرقمية، بما في ذلك إنشاء صندوق تمويل بقيمة 20 مليون دولار لصانعي المحتوى الذين يقدمون مقاطع فيديو تعليمية وقوائم تشغيل خالية من التوصيات لموضوعات مثل الرياضيات والعلوم والموسيقى.