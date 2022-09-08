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علوم وتقنية

"تويتر" تسمح بجدولة 10 مساحات صوتية في المرة الواحدة
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 9:40 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 10:25 GMT

"تويتر" تسمح بجدولة 10 مساحات صوتية في المرة الواحدة

&nbsp; أعلنت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة مساحات متعددة (محادثات صوتية) في المرة الواحدة تستمر لمدة أطول من ذي قبل. وجاء

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المصدر: إرم نيوز

 

أعلنت منصة ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي، عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة مساحات متعددة (محادثات صوتية) في المرة الواحدة تستمر لمدة أطول من ذي قبل.

وجاء الإعلان عن الميزة الجديدة في تغريدتين نشرهما الحساب الرسمي لمساحات على موقع ”تويتر“ الأربعاء.

وجاء في إحدى التغريدات: ”سمعنا أنكم تريدون تحديد أكثر من مساحة في المرة الواحدة، لذا فقد نجحنا في حل تلك المشكلة، الآن يمكن للجميع جدولة 10 مساحات حتى 30 يوما قبل موعد تشغيلها“.

وأشارت تغريدة أخرى إلى بقاء الطريقة التي يتم بها تحديد جدولة المساحات كما هي، وأن التحديث الوحيد هو للأيقونة الخاصة بذلك.

وظهرت المساحات التي تختفي بمجرد انتهاء المشاركين في الدردشة في أول مرة في مارس/ آذار 2021، في مسعى من تويتر لمنافسة كلوب هاوس.

وكان ”تويتر“ يسمح لمضيفي المساحات بجدولتها مسبقا لفترة تصل إلى 14 يومًا، وإنشاء مساحات غير مخطط لها في الوقت الحالي، ولكن لا يمكنهم إجراء جدولة مسبقة إلا لمساحة واحدة فقط.

وبفضل الميزة الجديدة سيتمكن المضيفون من إجراء جدولة لما يصل إلى 10 مساحات في المرة الواحدة.

وعندما تبدأ مساحة، اضغط على جدولة لوقتٍ لاحق واختر التاريخ والوقت اللذين ترغب في بث مساحتك فيهما. ومع اقتراب موعد البدء المجدول، ستتلقى تنبيهات فورية داخل التطبيق لتذكيرك ببدء مساحتك في الوقت المحدد.

وتكون المساحات المجدولة عامة، ويمكن للأشخاص ضبط تذكيرات لتنبيههم عند بدء مساحتك المجدولة.

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