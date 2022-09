"تويتر" تسمح بجدولة 10 مساحات صوتية في المرة الواحدة

أعلنت منصة ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي، عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة مساحات متعددة (محادثات صوتية) في المرة الواحدة تستمر لمدة أطول من ذي قبل.

وجاء الإعلان عن الميزة الجديدة في تغريدتين نشرهما الحساب الرسمي لمساحات على موقع ”تويتر“ الأربعاء.

WE HEARD YOU WANT TO SCHEDULE MORE THAN ONE SPACE AT A TIME SO WE JUST ROLLED IT OUT AND NOW EVERYONE CAN SCHEDULE 10 SPACES UP TO 30 DAYS IN ADVANCE pic.twitter.com/oghOu3FPT1

— Spaces (@TwitterSpaces) September 7, 2022