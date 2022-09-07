المنازل الذكية وإنترنت الأشياء أبرز محاور سامسونج في مؤتمر المطورين

أعلنت شركة سامسونج عن موعد مؤتمرها السنوي المقبل للمطورين، الذي سيعقد، بتاريخ 12 أكتوبر 2022، وسيكون المحور الأساس فيه هو ”إنترنت الأشياء“.

وسيعقد الحدث على أرض الواقع، كما سيكون معروضًا عبر الإنترنت، ودعت سامسونج المطورين إلى الالتقاء في ”Moscone North“ في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث يقام الحدث.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن مؤتمرها السنوي سيدور في الغالب حول منصة المنزل الذكي ”SmartThings“ بحسب ما أورده موقع ”سام موبيل“ المتخصص في أخبار سامسونج.

وبحسب الموقع، ستعرض الشركة رؤيتها للمستقبل، وتعرض التحسينات التي أدخلتها على برامجها وخدماتها ومنصاتها خلال الحدث.

وستعرض سامسونج أيضًا ما يسمى ”Calm Technology“، حيث يمكن للعديد من المنتجات الذكية التواصل مع بعضها البعض بسلاسة.

وستشرح سامسونج الميزات والتقنيات الأحدث التي تقدمها خدماتها المتنوعة، مثل: واجهة One UI البرمجية، ونظام Tizen، وخدمة Bixby، ومنصة SmartThings، و Matter، ومحفظة Samsung Wallet.

ويعرف ”Matter“ بأنه معيار جديد للمنزل الذكي تشترك في تطويره أمازون، وأبل، وغوغل، وسامسونج، وغيرها.

ويجعل هذا النظام العديد من منصات المنزل الذكي متوافقة مع الأنظمة الأساسية الأخرى، وعلى سبيل المثال، ستتمكن من التحكم في مصباح ”SmartThings“ الذكي الخاص بك باستخدام تطبيق ”Apple HomeKit“.