خرائط غوغل توفر ميزة جديدة لمختلف أنواع السيارات

تعمل شركة غوغل على توسيع وضع التوجيه الصديق للبيئة لتطبيق ”غوغل ماب“، وطرح الميزة في عشرات البلدان الأوروبية وجعلها أكثر قوة، من خلال السماح لك باختيار نوع الوقود الذي تعمل به سيارتك.

الميزة، التي تم إطلاقها في الأصل في الولايات المتحدة وكندا، ستسلط الضوء على المسارات التي تستخدم طاقة أقل إذا كان لديها وقت وصول مقدر للطرق البديلة الأخرى، بحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني.

وتقول غوغل أنه بدءًا من اليوم، سيتم طرحها للمستخدمين في ”ما يقرب من 40“ دولة أوروبية، بما في ذلك فرنسا وإيرلندا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، علمًا أنه (تم تقديمه في ألمانيا الشهر الماضي).

وتضيف غوغل أيضًا القدرة على إخبار الخرائط إذا كانت سيارتك تحتوي على محرك ديزل أو غاز أو هجين أو كهربائي، حتى تتمكن من العثور على المسار الأكثر كفاءة لنوع سيارتك المحدد، وتقديم تقديرات أكثر دقة حول مدى كفاءة البيئة ”طريق ودية“.

وتم بناء النظام على المعلومات التي تم الحصول عليها من المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) التابع لوزارة الطاقة الأمريكية ووكالة البيئة الأوروبية، جنبًا إلى جنب مع اتجاهات القيادة في خرائط Google لتدريب نماذج التعلم الآلي بناءً على المحركات الأكثر شيوعًا في مناطق معينة.

وقد يعني هذا، بحسب منشور من غوغل، أن الأشخاص الذين لديهم سيارات تعمل بالديزل سيتم توجيههم على طول طريق سريع عالي السرعة، حيث ستكون محركاتهم أكثر كفاءة، بينما قد يحصل شخص لديه سيارة هجينة أو كهربائية على اقتراحات بما في ذلك الشوارع السطحية حيث يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من الكبح المتجدد.