ما أبرز مزايا زر تعديل التغريدات الذي ستقدمه تويتر قريبا؟

كشفت تقارير حديثة، أن شركة تويتر تعمل بجدية حاليا على اختبار ميزة ”زر التعديل“ على التغريدات، ليكون قابلا للتنفيذ قريبا مع المزيد من الشفافية، بحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني.

وتقوم الفكرة من جانب تويتر على أنك ستكون قادرًا على إصلاح أي أخطاء مطبعية أو أخطاء في تغريدة دون التضحية بأي ردود أو إعادة تغريد، أو إبداءات الإعجاب التي تراكمت بالفعل.

You’ve been asking for it and now we’re testing it.

YES…finally it’s Edit Tweet. 🎉

Is manifesting real or what?! https://t.co/WST4dzAjhU

— Twitter Comms (@TwitterComms) September 1, 2022