ما أبرز مزايا زر تعديل التغريدات الذي ستقدمه تويتر قريبا؟

كشفت تقارير حديثة، أن شركة تويتر تعمل بجدية حاليا على اختبار ميزة ”زر التعديل“ على التغريدات، ليكون قابلا للتنفيذ قريبا مع المزيد من الشفافية، بحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني.

وتقوم الفكرة من جانب تويتر على أنك ستكون قادرًا على إصلاح أي أخطاء مطبعية أو أخطاء في تغريدة دون التضحية بأي ردود أو إعادة تغريد، أو إبداءات الإعجاب التي تراكمت بالفعل.

You’ve been asking for it and now we’re testing it. YES…finally it’s Edit Tweet. 🎉 Is manifesting real or what?! https://t.co/WST4dzAjhU — Twitter Comms (@TwitterComms) September 1, 2022

وتعتزم تويتر البدء في اختبار الميزة مع مشتركي Twitter Blue في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت الشركة مؤخرا، ونشرت بشأنه تغريدة توضيحية، تؤكد أن هذه الميزة هي الأكثر طلبا من مستخدمي التطبيق.

We’re testing this internally to start, but we’ll be expanding access to @TwitterBlue subscribers in the coming weeks. This is our most requested feature and we want to make sure we get it right. — Twitter Comms (@TwitterComms) September 1, 2022

وستضيف تويتر من خلال إتاحة التعديل على التغريدات، ”سجل تحرير“ لكل تغريدة وإشعارًا كبيرًا يفيد بأنه تم تحرير تغريدة سيظهر بوضوح، وسيكون لدى المستخدمين 30 دقيقة فقط لتعديل تغريدتهم، ولن يتمكنوا من القيام بذلك إلا ”مرات قليلة“.

ويعد عدم دعم التطبيقات والأنظمة الأساسية لبعض الميزات أو الوظائف الإضافية أمرًا واحدًا، لكن زر التحرير يرقى إلى تغيير جوهري في الوحدة الأساسية لتويتر وهي التغريد.

وتحاول تويتر إشراك المطورين في زر التعديل، وهو أمر مشجع، وغردت بهذا الشأن قائلة: ”نحن نعلم مدى أهمية أن يكون لديك رؤية في التغريدات المعدلة ونحن مستعدون لتقديم دعم القراءة للبيانات الوصفية المعدلة للتغريدات عبر Twitter APIs“.