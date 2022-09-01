السعودية تطلق تحذيرا عالي الخطورة بشأن منتجات كروم

أطلقت المملكة العربية السعودية تحذيرا أمنياً عالي الخطورة بشأن ثغرة موجودة في متصفح كروم من شركة جوجل الأمريكية.

وأصدرت شركة جوجل تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم الشهير لأنظمة ويندوز ولينوكس وماك.

🔴 تحذير أمني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Chrome. 🔗https://t.co/s5fRhpXjac pic.twitter.com/L5zehlep1q — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) August 31, 2022

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي إنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وأوصى المركز في تحذير أمني نشره عبر حسابه في تويتر، بالمبادرة إلى إجراء التحديثات الأمنية على منتجات كروم، وتحديث المتصفح إلى 105.0.5195.52 ( Mac/linux) و 105.0.5195.52/53/54( Windows).