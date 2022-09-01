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علوم وتقنية

السعودية تطلق تحذيرا عالي الخطورة بشأن منتجات كروم
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 9:10 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 9:40 GMT

السعودية تطلق تحذيرا عالي الخطورة بشأن منتجات كروم

أطلقت المملكة العربية السعودية تحذيرا أمنياً عالي الخطورة بشأن ثغرة موجودة في متصفح كروم من شركة جوجل الأمريكية. وأصدرت شركة جوجل تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات

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المصدر: إرم نيوز

أطلقت المملكة العربية السعودية تحذيرا أمنياً عالي الخطورة بشأن ثغرة موجودة في متصفح كروم من شركة جوجل الأمريكية.

وأصدرت شركة جوجل تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم الشهير لأنظمة ويندوز ولينوكس وماك.

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي إنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وأوصى المركز في تحذير أمني نشره عبر حسابه في تويتر، بالمبادرة إلى إجراء التحديثات الأمنية على منتجات كروم، وتحديث المتصفح إلى 105.0.5195.52 ( Mac/linux) و 105.0.5195.52/53/54( Windows).

 

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