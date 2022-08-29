"دك دك جو" يطلق خدمة حماية الخصوصية للبريد الإلكتروني

أطلقت منصة ”دك دك جو“ خدمة جديدة لحماية البريد الإلكتروني للمستخدمين، تعتبر بمثابة درع يوفر المزيد من الخصوصية، بجانب مزايا أخرى من بينها ”عنوان“ بريد إلكتروني فريد ومجانا.

ووفق موقع ”تك فيرال“ المعني بشؤون التقنية، لا تعني الخدمة الجديدة تزويد المستخدمين بمنصة بريد إلكتروني جديدة أو منفصلة تماما، ولكن الأمر مختلف بعض الشيء عن ذلك.

وأوضح الموقع كيفية عمل الخدمة الجديد قائلا إنها عبارة عن إعادة توجيه للبريد الإلكتروني، حيث تعمل كدرع للبريد الوارد إلى حسابك الفعلي، من الرسائل التي تستخدم برمجيات خبيثة أو تحمل أي نوع من المتتبعات أو الروابط الضارة أو الرسائل غير المرغوب فيها.

وذكر الموقع أن الدرع المذكور يحمي البريد أيضا أجهزة التتبع التي يمكنها تتبع عنوان IP الخاص بك للحصول على معلومات موقعك الجغرافي وقاعدة اهتماماتك وبصمات المتصفح الخاص بك.

كما لفت الموقع أن خدمة حماية البريد الإلكتروني من ”دك دك جو“ ستصل إلى البرامج الضارة والبرمجيات الخبيثة الموجودة في أي بريد مرسل عبر HTTPS بدلاً من HTTP فقط، لتجعلك بمعزل ومأمن عنها.

وبعد التحقق من أدوات التتبع وعناوين URL الضارة وإزالتها، ستقوم خدمة ”دك دك جو“ بإرسال البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بالخدمة الأساسية لبريدك الفعلي مثل Gmail أو Outlook.

يذكر أن الخدمة الجديدة تم إطلاقها بعد أن ظلت في مرحلة الاختبار التجريبي لمدة عام، أصبحت الخدمة متاحة الآن أمام الجميع ويمكنك الحصول على عنوان البريد الإلكتروني مجانًا من خلال الاشتراك عبر @ duck.com.

لكن ذلك سوف يتطلب منك استخدام تطبيق DuckDuckGo للجوال، أو إضافة امتداد الخدمة على متصفح ”فايرفوكس“، و“كروم“، و“إيدج“، و“براف“، كما يمكنك أيضًا استخدامها عبر متصفح أجهزة ”ماك“.