"ستارلينك" تخفض أسعار الإنترنت الفضائي بنسبة تصل إلى 50%‎‎

أخطرت خدمة ”ستارلينك“ للإنترنت الفضائي مشتركيها الحاليين بأن قيمة اشتراكهم الشهري في الخدمة سيتم تخفيضه بمعدل 50% وذلك نتيجة لأوضاع السوق المحلية.

وتعد خطوة تخفيض قيمة الاشتراكات خطوة مميزة ستدفع بثقة مشتركي ”ستارلينك“ في الخدمة بشكل كبير، خاصة في توقيت ارتفعت فيه مختلف أسعار السلع والخدمات، وذلك نتيجة حالة التضخم التي يعاني منها العالم.

وجاء في نص الرسالة التي وصلت المستخدمين: ”خفض الأسعار يعتمد على ظروف السوق المحلية الخاصة بك، ونحاول تحقيق التكافؤ في القوة الشرائية بين عملائنا“.

وقد تفاوتت نسبة التخفيض من دولة إلى أخرى، فقد انخفض الاشتراك الشهري في بريطانيا من 89 جنيها إسترلينيا إلى 75 جنيها إسترلينيا، وفي المكسيك تراجع إلى 1100 بيزو مكسيكي انخفاضا من 2299 بيزو مكسيكي، بينما في ألمانيا بلغت قيمة التخفيض 20 يورو، ووصلت التخفيضات إلى 50% في كل من البرازيل وتشيلي، وقد تم التأكد من مختلف الأسعار الجديدة عبر موقع ”ستارلينك“ الرسمي.

وعلى الرغم من تخفيض قيمة الاشتراكات الشهرية في بعض الدول، لم يشتكِ أي مستخدم حتى الآن من تراجع في سرعات الخدمة أو إضافة حد أقصى لسعة الاستخدام.

ومن المنتظر أن تكشف ”ستارلينك“ عن خدمات جديدة تتعلق بتوسيع نطاق الاتصال بالإنترنت، وذلك بالتعاون مع شركة تقديم خدمات الاتصالات الأمريكية T-Mobile، وذلك بحسب ما غرد به إيلون ماسك، مدير سبيس إكس مقدمة خدمة ”ستارلينك“، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ويبلغ عدد المشتركين في خدمة ”ستارلينك“ للإنترنت الفضائي حول العالم 400 ألف مشترك في مايو الماضي، وقد تجاوز عدد الأقمار الصناعية المختصة بتقديم الإنترنت الفضائي إلى الأرض حاجز الـ 3000 قمر صناعي.

ووسعت ”ستارلينك“ هذا العام نطاق خدماتها لتخرج من نطاق الإنترنت الثابت، وذلك من خلال إتاحة خدمة Starlink RV والتي تسمح لسائقي مركبات الرحلات وعربات النوم الحصول على اتصال بالإنترنت حتى في الأماكن التي يتوفر بها بنية تحتية أو تغطية لشبكات المحمول، إلى جانب بدء تعاون سبيس إكس مع بعض خطوط الطيران لاختبار توفير اتصال بالإنترنت على متن رحلات الطيران خلال تحليق الطائرات في الجو.