التحديث القادم لمتصفح "غوغل كروم" قد يعطل بعض مواقع الويب‎‎

أعلنت شركة غوغل عن تحديث قادم لمتصفحها للويب Google Chorme، الذي سيغير من طريقة عمل مواقع الويب فيما يتعلق بجمعها لبيانات حساسة من حواسيب المستخدمين، وذلك اعتمادا على مكون برمجي يعرف باسم User Agents.

ومع التحديث الجديد القادم في أكتوبر المقبل، سيقوم متصفح ”غوغل كروم“ بالتخلي تماما عن استخدام هذا المكون البرمجي، الذي كان يتم الاعتماد عليه لجمع بيانات من حاسوب المستخدم ومتصفحه وإرساله إلى مواقع الويب لاستخدامها في تحديد التصميم الأمثل لعرض محتواها بحيث يتناسب بشكل كامل مع إمكانيات ومواصفات جهاز المستخدم وإصدار متصفحه.

يُذكر أن مكون User Agent يحمل بعض البيانات الهامة مثل اسم متصفح الويب ورقم إصداره، وكذلك نظام تشغيل حاسوب المستخدم وإصداره، إلى جانب مواصفات ونوع معالج الحاسوب.

وابتداءً من وصول إصدار كروم 107، فإن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بنظام التشغيل ومعالج حاسوب المستخدم سيتم التوقف عن إرسالها من حاسوب المستخدم إلى المواقع، وسيتم استبدالها بقيم ثابتة محددة، كما هو الحال حاليا مع إصدار المتصفح، فبعد أن كان يتم إرسال رقم تفصيلي بالإصدار، على سبيل المثال chrome 104.0.5112.101، أصبح يتم إرسال قيمة ثابتة، في صورة chrome 104.0.0.0.

وتقوم الفكرة الأساسية لهذا التغيير على أن غوغل تسعى نحو تقليل البيانات التي تُمكن مواقع الويب من عمل بصمة مميزة لكل مستخدم على الإنترنت، دون أن تعطل مواقع وخدمات الويب، إلا أنه من الواضح أن ذلك سيؤثر سلبا على الخدمات الإلكترونية.

بدأت الشركة الأمريكية في تحذير مطوري الويب خلال الأشهر الماضية بشأن احتمالية تضرر بعض مواقع الإنترنت جراء تخليها عن مكون User Agent البرمجي.

يُذكر أن هذا التحديث سيكون هو الثاني من نوعه لهذا العام، الذي يثير تخوفات لدى مجتمع تطوير مواقع الويب، حيث إن الإصدار رقم 100 من متصفحيّ كروم وفايرفوكس قد تسببا في تعطيل بعض المواقع نتيجة أنها غير جاهزة لإدراك رقم إصدار متصفحات المستخدمين المكونة من ثلاث أرقام، حيث إن جميعها كان مُعدا لفهم أرقام الإصدارات المكونة من رقمين فقط، مما عطل عددا كبيرا من مواقع الويب الكبرى، مثل مواقع نتفلكس وHP وموقع حكومي تابع لولاية فلوريدا الأمريكية.