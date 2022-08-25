يوتيوب تطلق خواصا جديدة لزيادة التفاعل

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي لبث الفيديوهات الأشهر على الإطلاق ”يوتيوب“، العديد من الميزات والأدوات الجديدة عبر منصتها الرقمية، لزيادة التفاعل بين المبدعين والمشاهدين بشكل أوسع.

وقالت الشركة إنها قدمت الآن خواص جديدة تهدف من خلالها إلى مساعدة صانعي المحتوى والمبدعين للحصول على بيانات أكثر تقدماً لـ“فهم عقلية المشاهدين“، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التفاعل.

وأعلنت منصة بث الفيديوهات أنها أتاحت لصانع المحتوى القدرة على الوصول بشكل أشمل إلى البيانات الخاصة بـ“مقاطع الفيديو الأخرى التي شاهدها الجمهور“ (تلك المنشورة في قنوات أخرى) لتشمل عدد قنوات أكبر بكثير من تلك المتاحة في الوقت الحالي.

ومن خلال خاصية ”البيانات“ – التي أطلقتها المنصة لأول مرة في 2020 – يستطيع صاحب القناة فهم ”عادات المشاهدة“ لجمهوره (أو اهتماماته) من خلال عرض قائمة بمقاطع الفيديو التي شاهدها المتابعون على مدى سبعة الأيام السابقة بشكل عام، والمحتوى الخاص بالمبدع بشكل خاص.

وأضافت الشركة – المملوكة لـ“غوغل“ الأمريكية – أنها تسعى بشكل كبير من الإضافة الأخيرة إلى مساعدة المبدعين في تحديد تجاهاتهم الرئيسة، بالإضافة إلى صقل إستراتيجياتهم حول اهتمامات الجمهور المتزايدة.

وقبل التوسع الجديد من ”يوتيوب“، كانت ”البيانات“ متاحة فقط للقنوات التي حققت شروط المنصة للمرور وعدد المشاهدات.

ولكن مع الإعلان الجديد، خفضت المنصة حدة تلك الشروط لمنح المزيد من صانعي المحتوى إمكانية الوصول إلى البيانات.

وقالت ”يوتيوب“ في هذا الصدد ”تحدثنا إلى صانعي المحتوى وتفهمنا إحباطهم عندما تكون بعض الميزات غير متوفرة بسبب عدم كفاية البيانات. لذلك، نقدم الآن ميزة (مقاطع فيديو أخرى شاهدها جمهورك) لأولئك الذين ربما لم يصلوا إلى حدود البيانات السابقة“.

وبالإضافة إلى الخاصية السابقة، أعلنت ”يوتيوب“ أيضاً أنها تعمل على إضافة ميزة جديدة أطلقت عليها اسم ”التصفية حسب نوع المحتوى“ إلى ميزة ”البيانات“، سواء كانت للمقاطع القصيرة، ”شورتس“، أو البث المباشر، أو مقاطع ”فيديو تحت الطلب“ (VoD).

ومن خلال تلك ”التصفيات“، يستطيع صانع المحتوى – على سبيل المثال عند نشره مقطع ”شورتس“ – أن يضع عينه بشكل أكبر على نوع المحتوى الذي يفضله متابعوه من خلال معرفة ما يشاهدونه على القنوات الأخرى.

وتختبر ”يوتيوب“ أيضاً بعض العناصر الجديدة لـ“منشورات المجتمعات“ أو (Community Posts)، مثل المزيد من ”الفلاتر“ و“الملصقات“ لتحديثات القنوات.

ويستطيع صاحب القناة استخدام تلك العناصر ومشاركتها مع المشاهدين للتواصل معهم بشكل أفضل.

وأشارت المنصة، إلى أن أصحاب القنوات المؤهلين للاختبار، يمكنهم استخدام تلك العناصر من خلال نظام تشغيل ”أندرويد“.

وأوضحت ”يوتيوب“ أن الاختبار سيتم طرحه أيضاً لنظام تشغيل ”iOS“ في غضون أيام.

وأضافت المنصة ميزة أخرى لتعزيز التفاعل مع مقاطع ”شورتس“، فمن خلال علامة التبويب الجديدة، ”شورتس“، التي تم إضافتها إلى تطبيق الهواتف لنظامي ”iOS“ و“أندرويد“، سيتمكن المشاهدون من ”البحث داخل المقاطع القصيرة فقط“.

وركزت ”يوتيوب“ الفترة الأخيرة وصانعو المحتوى أيضاً على ”شورتس“، بعدما أعلنت المنصة أن المقاطع هذه شهدت تفاعل 75% من المشاهدين، وذلك على غرار ”ريلز“ في منصتي ”إنستغرام“ و“فيسبوك“ المملوكتين لشركة ”ميتا“.