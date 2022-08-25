فقدان ميزة "تعديل المنشورات" على فيسبوك يثير غصب المستخدمين

شعر العديد من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، بالغضب بعد أن تفاجأوا باختفاء ”زر التعديل“ الخاص بالمنشورات على المنصة دون سبب واضح.

وشارك المستخدمون لقطات شاشة على منصة ”تويتر“ للتعبير عن استيائهم وحيرتهم من الأمر.

وتساءل حساب باسم ”شيري لوري“، وهي أحد رواد الشبكة الاجتماعية، في تغريدة ”لماذا لم يعد زر التعديل موجودا؟.. لم أعد أستطيع تعديل المنشورات أو إضافة المزيد من الصور إليها بعد الآن. لماذا يجب أن نبدأ منشورا جديدا.. فيسبوك، قم بإصلاح زر التعديل!“.

وشارك حساب آخر باسم ”جيف بيادرو“ أيضا لقطة شاشة للميزة ”المفقودة“ وقال ”هل فاتني شيء ما؟ لقد اختفى زر التعديل الخاص بي على فيسبوك“.

وأبلغ مستخدم ثالث عن الخلل، قائلا ”إن أكثر ما يثير تعجبي وحيرتي أن تويتر تعمل حاليا على إعطائنا زر التعديل مجانا، بينما تسلبه منا فيسبوك“.

ودعا عدد من مستخدمين الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة ”ميتا“ إلى تقديم ”تفسير منطقي“ وسبب اختفاء الوظيفة الحيوية والهامة للعديد منهم عبر المنصة، كما طالب البعض بإصلاحها في حال وجود خلل فني.

ولم تستجب ”فيسبوك“ حتى الآن لدعوات المستخدمين.

وفي غضون ذلك، ذهب عدد آخر من المستخدمين بالزعم أن المنصة عطلت الميزة ”عن قصد“، وهي المرة الأولى التي تخطو فيها الشبكة الاجتماعية مثل هذه الخطوة بإلغاء ميزة حيوية دون التنويه عنها مسبقا..

كما أبلغ بعض المستخدمين أن ميزة التعديل قد فُقدت على أجهزة ”أبل“ بعد تثبيت أحدث إصدار.

وذكرت تقارير متخصصة أن ”فيسبوك“ يبدو وكأنها تواجه أسبوعا غير سعيد بالمرة، إذ كشف عدد من المستخدمين، يوم الأربعاء، عن وجود ثغرة في التطبيق استغلها الكثيرون للترويج والتسويق المجاني.

وذكر مستخدمون للتطبيق أن الثغرة تسمح لأي شخص بالقيام بالنشر على صفحات المشاهير، دون قيود أو موانع، وهو ما يجعل صفحاتهم بمثابة لوحة إعلانات مجانية، على حد وصف البعض.