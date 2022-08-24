ثغرة في فيسبوك تسمح للمستخدمين بالنشر على صفحات المشاهير

كشف عدد من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، المملوك لشركة ميتا الأمريكية، عن وجود ثغرة في التطبيق استغلها الكثيرون للترويج والتسويق المجاني.

وذكر مستخدمون للتطبيق أن الثغرة تسمح لأي شخص بالقيام بالنشر على صفحات المشاهير، دون قيود أو موانع، وهو ما يجعل صفحاتهم بمثابة لوحة إعلانات مجانية، على حد وصف البعض.

ووثق بعض المستخدمين بالفعل ما تفعله تلك الثغرة وذلك من خلال النشر على صفحة أحد المشاهير، والكشف عما يظهر بعد ذلك على الملأ للجميع.

ومن بعض الأمثلة على ذلك، نشر حساب باسم ”نور يوسف“ منشوراً على صفحة الفنان الفلسطيني محمد عساف، لمتجر ألبسة في فلسطين.

ونشر حساب آخر منشوراً متداولاً لشخص يعرض الزواج على الفنانة اللبنانية الشهيرة إليسا، وذلك من خلال منشور علني على صفحتها الرئيسية تسببت به الثغرة المذكورة.

ونشر حساب آخر باسم ”دلجاش إبراهيم“ منشوراً على صفحات الفنانين المصريين أحمد حلمي ومحمد هنيدي، إلى جانب الفنانة السورية نسرين طافش، وانتقد ما وصلت إليه الحالة على تطبيق فيسبوك مؤخراً.

ونشر حساب لشخص باسم ”صبحي حداد“ منشورا نصح فيه الآخرين بعدم حذف حساب فيسبوك ولا التطبيق وانتظار إصلاح الثغرة من جانب فيسبوك.

يشار إلى أن فيسبوك يتعرض باستمرار للعديد من الاختراقات ويتم اكتشاف مئات الثغرات الأمنية كل حين، وهو ما يسبب قلقاً متزايداً بين مستخدميه بشأن خصوصيتهم وحماية بياناتهم على الشبكة.