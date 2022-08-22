لأول مرة.. "يوتيوب" تضمن "البودكاست" في صفحتها "اكتشف"

بدأت منصة ”يوتيوب“ تضمين ”عالم البودكاست“، لأول مرة، ضمن صفحتها ”اكتشف“، في إطار خطة تطويرية تهدف إلى دعم مزايا المنصة المستقبلية.

وذكر موقع ”9to5Google“ التقني أن المنصة الشهيرة أتاحت لبعض مستخدميها فقط استكشاف الصفحة، التي يمكن الوصول إليها عبر حواسيب سطح المكتب أو الهواتف الذكية.

وأضاف الموقع أن ”المسموح لهم باستكشاف الصفحة يمكنهم مشاهدة قنوات (البودكاست) وحلقاتها وقوائم تشغيلها، بالإضافة إلى الفئات والعروض الموصى بها“.

وأشار إلى أن الصفحة لا تزال في حالة بدائية، وأن قنوات ”البودكاست“ فيها لا تشمل عناصر التحكم في التشغيل، حتى لدى مشتركي الخدمة المدفوعة ”يوتيوب بريميوم“.

وفي السياق، قال موقع ”ذا فيرج“ إن بدء ”يوتيوب“ لخطة ”البودكاست“ يعود إلى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن صفحة المقاطع الصوتية أصبحت متاحة الآن على نطاق أوسع.

ويشير إطلاق صفحة ”البودكاست“ إلى أن شركة ”غوغل“، المالكة لـ“يوتيوب“، تخطط بوضوح لوضع علامتها التجارية كمنافس قوي لمنصات ”البودكاست“ الرئيسية، مثل ”أبل بودكاست“ و“سبوتيفاي“.

ولا تعد هذه المنافسة أمرا مفاجئا، إذ تستضيف ”يوتيوب“ بالفعل العديد من ملفات ”البودكاست“، ويلقى الكثير منها رواجا بين المتابعين، خاصة تلك التي تحتوي على مقاطع فيديو.

ويتوقع مراقبو موقع ”انغيدجت“ التقني أن تجذب صفحة يوتيوب الجديدة مزيدًا من الانتباه إلى ”عالم البودكاست“، وتشجع صناع المحتوى على نشر أعمالهم عبر منصة المقاطع المرئية الأشهر حول العالم.

ومن شأن وجود قسم لـ“البودكاست“ على صفحة ”اكتشف“ تمكين المستخدمين من الوصول إلى المقاطع الصوتية الأكثر استماعا، والحلقات الشائعة، وقوائم التشغيل الشهيرة، وصناع ”البودكاست“ الموصى بهم، على أن تكون كل تلك المزايا متاحة بشكل منفصل.

وكانت ”يوتيوب“ قد أعلنت عن خطط لتطوير مزاياها لتشمل ”البودكاست“ في عرض تقديمي بثته في شهر آذار/مارس الماضي، وتشير تقديرات المراقبين إلى توقعات بانتشار سريع لصفحة المقاطع الصوتية.