مايكروسوفت تزيد نسبة الإعلانات داخل Outlook للموبايل‎‎

بدأت شركة مايكروسوفت في إظهار المزيد من الإعلانات داخل تطبيقها للبريد الإلكتروني Outlook على هواتف آيفون وأندرويد خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويقدم تطبيق أوتلوك موبايل خيارين لترتيب وتنظيم الرسائل في الصندوق الوارد Inbox.

والأول هو ترتيب جميع الرسائل وعرضها في مكان واحد، أو ترتيب الرسائل في تبويبين وهما Focused للرسائل الهامة وOther لبقية الرسائل الإلكترونية.

وكانت الشركة تظهر الإعلانات فقط داخل تبويب Other لمستخدمي الإصدار المجاني من الخدمة، ولكن الآن تطور الأمر وأصبحت الإعلانات تظهر كذلك داخل صندوق الرسائل الواردة“الإنبوكس“ نفسه.

ومع التحديث الجديد، فإن التغيير سيجبر مستخدمي الإصدار المجاني من أوتلوك على هواتفهم الذكية على التعرض للإعلانات.

وبالتالي تصبح الطريقة الوحيدة للتخلص من الإعلانات داخل صندوق البريد الإلكتروني على خدمة مايكروسوفت هو الاشتراك بمقابل شهري في خدمتها المدفوعة Microsoft 365.

وأكدت الشركة لموقع ”ذا فيرج“، أن مستخدمي الإصدار المجاني ستظهر لهم الإعلانات بشكل داخل ”الإنبوكس“ سواء داخل صندوق البريد الشامل أو المقسم إلى تبويبات.

ويظهر تصميم الإعلانات داخل تطبيق أوتلوك بشكل أقرب إلى رسائل الإيميل الواردة، وذلك سيكون أقرب إلى شكل الإعلانات داخل مواقع الويب الخاصة بخدمات الإيميل جيميل وأوتلوك.

وبالضغط على أي إعلان داخل أوتلوك موبايل، سيتم فتح محتوى الإعلان في متصفح داخل تطبيق مايكروسوفت، حيث إن المستخدم لن يحتاج لمغادرة التطبيق أبدا للاطلاع على المحتوى.

وتراجع تقييم تطبيق أوتلوك موبايل على متجر آب ستور الخاص بأبل، حيث العديد من المستخدمين قيموا التطبيق بنجمة واحدة نتيجة زيادة الإعلانات التي تظهر داخل أوتلوك موبايل، ولكن مازال الحل الوحيد للتخلص من الإعلانات هو الاشتراك الشهري في خدمة مايكروسوفت 365.

يُذكر أن مايكروسوفت أطلقت إصدار ”لايت“ من أوتلوك للهواتف الذكية، وذلك سيوسع من نطاق مستخدمي الخدمة على الهواتف الذكية.

وأصبحت تلك الطريقة حلا مثاليا يلجأ إليه عدد كبير من مطوري التطبيقات لزيادة عدد مستخدمي خدماتها، خاصة في الدول النامية التي ترتفع خلالها تكلفة الهواتف الذكية ذات الإمكانيات المتطورة، وكذلك ترتفع فيها تكاليف خدمات إنترنت الموبايل، فهناك يكون الاعتماد بشكل رئيسي على الهواتف الذكية للاتصال بالإنترنت.