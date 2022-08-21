"ميتا" تطرح تحديثات جديدة للعالم الافتراضي Horizon Worlds

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للكنولوجيا، عن إطلاق تحديثات رئيسة جديدة لعالم الواقع الافتراضي الخاص بها، والمعروف باسم Horizon Worlds، وذلك بعد أيام من إطلاق الخدمة في إسبانيا وفرنسا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“، مارك زوكربيرغ، إن الشركة بصدد إصدار تعديلات على عالم ”الميتافيرس“، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تحسين أداء ”الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد“ المعروفة باسم ”الأفاتار“، وعملها بشكل أكبر قريبا.

وأضاف زوكربيرغ– في منشور عبر حسابه على ”فيسبوك“ – أنه سيشارك المزيد من التفاصيل في حدث ”Connect“ الذي تكشف فيه الشركة عن رؤيتها السنوية لعالم التكنولوجيا، والمقرر عقده في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وإلى جانب الإعلان عن التحديثات، شارك زوكربيرغ أيضا صورة ”أفاتار“ جديدة خاصة به على عالم ”Horizon Worlds“.

وأقر بأن الصورة ”المثيرة للجدل“ التي شاركها سابقا في العالم الافتراضي كانت ”أساسية جدا“ للترويج للخدمة الجديدة.

وكان الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“ قد شارك عند إطلاق عالم ”الميتافيرس“ لأول مرة صورة ”أفاتار“ له لقيت انتقادات عدة بسبب عدم جودتها وأثارت غضبا عارما جلب سخرية واستهزاء وتنهدات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النهاية، لم تجذب الصورة الرمزية المستخدمين آنذاك.

وفي دفاعه عن الصورة القديمة، قال زوكربيرغ في منشوره ”تم التقاطها بسرعة كبيرة للاحتفال بإطلاقها“.

وأضاف أن صور ”الأفاتار“ الخاصة بـ“Horizon Worlds“ المقرر طرحها في الأيام المقبلة ستقدم أداء محسنا، وأنها قادرة– بحسب قوله – على تقديم ”تجربة افتراضية رائعة أكثر من ذلك بكثير للمستخدمين“.

وأوضح زوكربيرغ أن صور ”الأفاتار“ الجديدة يمكنها العمل بشكل أفضل على سماعات الرأس المخصصة للواقع الافتراضي (VR).

وادعى الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“ أن عالم Horizon Worlds يتحسن ”بسرعة كبيرة“ للغاية، فاقت توقعاته.

ويأتي منشور زوكربيرغ بعد أيام من إعلان الشركة أنها أطلقت ”Horizon Worlds“ في فرنسا وإسبانيا.

وتمت مشاركة صورة ”الأفاتار“ – التي وصفها زوكربيرغ بأنها ”أساسية جدا“ – في الأصل أثناء الإعلان، وأظهرت الصورة الرمزية زوكربيرغ وهو يقف بجوار نموذج لبرج ”إيفل“.

وكانت“ميتا“ قد أطلقت برنامجا جديدا أواخر يوليو/ تموز الماضي للترويج بشكل أكبر لعالم الواقع الافتراضي الخاص بها.

والبرنامج الجديد عبارة عن سلسلة مقاطع فيديو تقدمها الممثلة الأمريكية الشهيرة، كيكي بالمر، التي تستكشف في كل حلقة من حلقات البرنامج عوالم ”ميتا“ المتطورة للواقع الافتراضي (ميتافيرس).

وتعتزم ”ميتا“ من خلال البرنامج الجديد، الذي يحمل عنوان ”?Are We There Yet“، أن تكشف للمشاهدين خططها للمستقبل وكيف سيعمل واقعها الافتراضي على تغيير الطريقة التي يتواصل بها المستخدمون، بالإضافة إلى إزالة الغموض حول بعض الأدوات المتاحة للمستخدمين.

وللترويج بشكل أكبر لعالم ”الميتافيرس“، أعلنت ”ميتا“ في الشهر نفسه عن شراكة جديدة مع شركة الأزياء الرقمية ”DressX“، بهدف إضافة عناصر جديدة للمتجر الخاص بـ“الأفاتار“ الذي أطلقته مؤخرا.

وقالت ميتا، في منشور، إن التعاون الجديد مع ”DressX“ سيسمح للمستخدمين بشراء الأزياء المختلفة عبر المتجر المخصص لأفاتار (Avatar Store) وتطبيقها على الصور الرمزية الخاصة بهم عبر منصات الشركة المختلفة، بما فيها ”فيسبوك“ و“ماسنجر“ و“إنستغرام“، و“VR Headset Quest“.

وأضافت ميتا أن الشراكة مع ”DressX“ تهدف لترقية متجرها لتقديم أزياء للمجموعة المتاحة حاليا، وأن ”أسعار الأزياء الجديدة تبدأ من 2.99 دولار حتى 8.99 دولار“، مشيرة إلى أنها ”ستواصل أيضا تقديم خيارات ملابس مجانية لعملاء المتجر“.