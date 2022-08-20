"واتساب" تختبر ميزة عرض تحديثات الحالة في "قائمة الدردشة"

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية ”واتساب“ ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح للمستخدمين بعرض تحديثات الحالة (Status) في قائمة الدردشة التقليدية.

وذكر تقرير صادر عن موقع ”WABetainfo“ أن الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بالنقر فوق صورة عرض جهة الاتصال داخل قائمة الدردشة لعرض تحديث الحالة الخاصة بهم مباشرةً.

وأوضح التقرير أيضًا أنه يمكن تعطيل الميزة الجديدة عن طريق ”كتم“ (Mute) جميع تحديثات الحالة.

وأشار تقرير ”WABetainfo“، وهو المنصة الأشهر في العالم لتتبع أخبار ”واتساب“، إلى أن منصة المراسلة المملوكة لشركة ”ميتا“ الأمريكية قد طرحت الميزة للاختبار لعدد محدود من المستخدمين في تحديث إصدار يحمل رقم ”2.22.18.17“ لنظام تشغيل ”أندرويد“، على أن يتم طرحه لنظام تشغيل ”iOS“ في غضون أيام.

ولفت التقرير، الذي شارك لقطات شاشة تشرح الإضافة الجديدة، إلى أن الميزة الجديدة كانت قيد التطوير في الأيام الماضية، وأن شركة ”واتساب“ عمدت إلى طرحها للاختبار الآن لتجميع آراء المختبرين والاستفادة من تعليقاتهم حتى تعمل على إصلاح الأخطاء التقنية التي قد تتضمنها الخاصية الجديدة، ومن ثم طرحها بشكل كامل لجميع المستخدمين.

ووفقاً للتقرير، لم تعلن ”واتساب“ رسميًا بعد عن الجدول الزمني لإصدار الميزة الجديدة، وقبل 10 أيام، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“، عن إضافة ميزات خصوصية جديدة لمنصة ”واتساب“.

وقال زوكربيرغ إن الإضافات الجديدة ”ستمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في محادثاتهم، وإضافة طبقات من الحماية عند المراسلة.“

وتتضمن ميزات الخصوصية الثلاث الجديدة ”الخروج من الدردشات الجماعية دون إخطار الجميع، والتحكم في من يمكنه رؤية المستخدم عندما يكون متصلًا بالإنترنت، ومنع لقطات الشاشة لرسائل العرض لمرة واحدة“.

علاوة على ذلك، أعلنت ”واتساب“ أيضاً عن تطبيق جديد شامل لنظام تشغيل ”ويندوز“، موضحة أن الإصدار الجديد لن يعتمد على الويب كما هو متاح في الوقت الحالي.

وأصدرت واتساب ”تطبيقًا أصليًا شاملًا“ جديدًا لسطح المكتب لنظام تشغيل ”ويندوز“، حيث تدعي الشركة أن ”التطبيق الأصلي“ هذا سيزيد من الموثوقية والسرعة.

وأضافت أن المستخدمين سيستمرون في تلقي الإخطارات والرسائل حتى إذا كان هاتفهم الذكي غير متصل بالإنترنت.

وفي وقت سابق، كانت منصة المراسلة الفورية تقدم فقط التطبيقات المستندة إلى الويب لنظامي التشغيل ”ماك“ و“ويندوز“، وفي غضون ذلك، ستظل عملية تسجيل الدخول عبر مسح رمز الاستجابة السريعة من هاتف المستخدم مفعلة دون تغيير.