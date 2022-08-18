Google Play يحذف 35 تطبيقا "خبيثا".. احذر منها

حذفت شركة غوغل، 35 تطبيقا ”خبيثا“ من متجرها Google Play، تحتال على المستخدمين وتسبب لهم الإزعاج.

ونشرت شركة Bitdefender لبرمجيات الأمن المعلوماتي، على موقعها الإلكتروني، قائمة بأسماء تلك التطبيقات، التي تعمل على الهواتف المزودة بنظام أندرويد.

اكتشف باحثو ”بيتديفيندر“ أن تلك التطبيقات الخبيثة تغري المستخدم لتحميلها، ومن ثم تخفي نفسها على هاتفه، وتبدأ في إزعاجه بإعلانات مكثفة.

وأشار الباحثون إلى أنهم تواصلوا مع شركة غوغل، والتي فتحت تحقيقا في الأمر، وبعد تأكدها من صحة ما توصل إليه الباحثون، تم حذف جميع التطبيقات الخبيثة.

وبحسب ”بيتديفيندر“، فإن المستخدم عندما يحمل التطبيق، يبدأ التطبيق في إخفاء نفسه فورا، وتغيير اسمه إلى ”الإعدادات“ وكذلك يغير الأيقونة الخاصة به لتتطابق مع تطبيق الإعدادات الرسمي الخاص بالهاتف.

وفي حال ضغط المستخدم على التطبيق المزيف، فإنه يتم مباشرة تحويله إلى التطبيق الرسمي.

كما أن المستخدم لن يتمكن من العثور على التطبيق في قائمة التطبيقات المفتوحة مؤخرا Recent Apps وبالتالي لن يشعر المستخدم بأي أمر غريب، ولن يلاحظ وجوده حتى.

وتقوم التطبيقات المزيفة بنشر الإعلانات داخل هاتف الضحية، ليحقق بذلك أرباحا من المشاهدات.

وإلى جانب ذلك فإن تلك التطبيقات تعتمد في عملها على إطار عمل برمجي خاص بها لعرض تلك الإعلانات، بحيث يكون منفصلا عن كافة إجراءات الحماية التي يطبقها نظام أندرويد الرسمي، وبالتالي لن يتم التقاط الممارسات المخالفة لتلك التطبيقات، وبذلك تستمر في خداع المستخدمين.

وتمكن باحثو ”بيتديفيندر“ من رصد تلك التطبيقات الخبيثة من خلال استخدام تقنيات لتتبع سلوكيات التطبيقات في الوقت الفعلي real-time، وبالتالي أمكنهم تحديد كون تلك التطبيقات مخادعة أو مزيفة.

وفيما يلي قائمة بالتطبيقات الـ35 المزيفة:

Walls light – Wallpapers Pack

Big Emoji – Keyboard

Grad Wallpapers – 3D Backdrops

Engine Wallpapers – Live & 3D

Stock Wallpapers – 4K & HD

EffectMania – Photo Editor

Art Filter – Deep Photoeffect

Fast Emoji Keyboard

Create Sticker for Whatsapp

Math Solver – Camera Helper

Photopix Effects – Art Filter

Led Theme – Colorful Keyboard

Image Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

Cat Simulator

Keyboard – Fun Emoji, Sticker

Smart QR Scanner

Volume Control

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

Smart Wifi

My GPS Location

Smart QR Creator

Secret Horoscope

Smart GPS Location

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

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