Google Play يحذف 35 تطبيقا "خبيثا".. احذر منها

حذفت شركة غوغل، 35 تطبيقا ”خبيثا“ من متجرها Google Play، تحتال على المستخدمين وتسبب لهم الإزعاج.
ونشرت شركة Bitdefender لبرمجيات الأمن المعلوماتي، على موقعها الإلكتروني، قائمة بأسماء تلك التطبيقات، التي تعمل على الهواتف المزودة بنظام أندرويد.
اكتشف باحثو ”بيتديفيندر“ أن تلك التطبيقات الخبيثة تغري المستخدم لتحميلها، ومن ثم تخفي نفسها على هاتفه، وتبدأ في إزعاجه بإعلانات مكثفة.
وأشار الباحثون إلى أنهم تواصلوا مع شركة غوغل، والتي فتحت تحقيقا في الأمر، وبعد تأكدها من صحة ما توصل إليه الباحثون، تم حذف جميع التطبيقات الخبيثة.
وبحسب ”بيتديفيندر“، فإن المستخدم عندما يحمل التطبيق، يبدأ التطبيق في إخفاء نفسه فورا، وتغيير اسمه إلى ”الإعدادات“ وكذلك يغير الأيقونة الخاصة به لتتطابق مع تطبيق الإعدادات الرسمي الخاص بالهاتف.
وفي حال ضغط المستخدم على التطبيق المزيف، فإنه يتم مباشرة تحويله إلى التطبيق الرسمي.
كما أن المستخدم لن يتمكن من العثور على التطبيق في قائمة التطبيقات المفتوحة مؤخرا Recent Apps وبالتالي لن يشعر المستخدم بأي أمر غريب، ولن يلاحظ وجوده حتى.
وتقوم التطبيقات المزيفة بنشر الإعلانات داخل هاتف الضحية، ليحقق بذلك أرباحا من المشاهدات.
وإلى جانب ذلك فإن تلك التطبيقات تعتمد في عملها على إطار عمل برمجي خاص بها لعرض تلك الإعلانات، بحيث يكون منفصلا عن كافة إجراءات الحماية التي يطبقها نظام أندرويد الرسمي، وبالتالي لن يتم التقاط الممارسات المخالفة لتلك التطبيقات، وبذلك تستمر في خداع المستخدمين.
وتمكن باحثو ”بيتديفيندر“ من رصد تلك التطبيقات الخبيثة من خلال استخدام تقنيات لتتبع سلوكيات التطبيقات في الوقت الفعلي real-time، وبالتالي أمكنهم تحديد كون تلك التطبيقات مخادعة أو مزيفة.
وفيما يلي قائمة بالتطبيقات الـ35 المزيفة:
Walls light – Wallpapers Pack
Big Emoji – Keyboard
Grad Wallpapers – 3D Backdrops
Engine Wallpapers – Live & 3D
Stock Wallpapers – 4K & HD
EffectMania – Photo Editor
Art Filter – Deep Photoeffect
Fast Emoji Keyboard
Create Sticker for Whatsapp
Math Solver – Camera Helper
Photopix Effects – Art Filter
Led Theme – Colorful Keyboard
Image Warp Camera
Art Girls Wallpaper HD
Animated Sticker Master
Personality Charging Show
Sleep Sounds
Cat Simulator
Keyboard – Fun Emoji, Sticker
Smart QR Scanner
Volume Control
Phi 4K Wallpaper – Anime HD
Smart Wifi
My GPS Location
Smart QR Creator
Secret Horoscope
Smart GPS Location
QR Creator
Media Volume Slider
Secret Astrology
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