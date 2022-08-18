"غوغل" تعلن إدخال تعديلات جديدة لتحسين نتائج البحث

أعلنت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا، اليوم الخميس، إدخال تعديلات جديدة على محرك البحث الخاص بها؛ بهدف تقليل ”المحتوى منخفض الجودة وغير الأصلي“ في نتائج البحث.

وقالت الشركة إنها ستطرح ”تحديثات بحث جديدة“ على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، والتي تهدف إلى تسهيل عثور الأشخاص على محتوى عالي الجودة، موضحة أن ”تحسينات التصنيف الجديدة“ ستعمل على تقليل كمية المحتوى منخفض الجودة أو غير الأصلي الذي يحتل مرتبة عالية في نتائج البحث.

وأضافت ”غوغل“ أن التحديثات ستستهدف بشكل خاص المحتوى الذي تم إنشاؤه بشكل أساسي بغرض ”اعتلاء الترتيب“ على محركات البحث، والمعروف داخلياً باسم محتوى ”SEO-first“، بدلاً من المحتوى الذي يركز على الجودة أولاً.

وتابعت الشركة في منشور لها أن ”اختباراتها الأخيرة أظهرت أن التحديثات الجديدة ستحسن النتائج التي يجدها المستخدمون عند البحث عن محتوى معين – مثل المواد التعليمية عبر الإنترنت – بالإضافة إلى الفنون والترفيه والتسوق والمحتوى المرتبط بالتكنولوجيا“.

وأوضحت أنه ”إذا كنت تبحث عن معلومات حول فيلم جديد، فربما تكون قد صادفت سابقًا مقالات جمعت مراجعات من مواقع أخرى دون إضافة منظورات تتجاوز ما هو متاح في أي مكان آخر على الويب“.

وأضافت: ”هذا ليس مفيدًا جدًا إذا كنت تتوقع قراءة شيء جديد. لكن من خلال تحديثنا الجديد، ستشاهد المزيد من النتائج بمعلومات فريدة، لذلك من المرجح أن تقرأ شيئًا لم تره من قبل“، وتابعت: ”يجب أن تبدأ في رؤية المحتوى المفيد بالفعل في مرتبة أكثر بروزًا في نتائج البحث.“

وأكدت شركة غوغل أنه من المفترض أن تساعد التحديثات الجديدة في تقليل عدد النتائج منخفضة الجودة من مواقع الويب التي تعلمت التلاعب بالنظام بمحتوى تم تحسينه ليحتل مرتبة عالية في نتائج البحث، مشيرة إلى أنها تخطط لتحسين أنظمتها والبناء على هذه التحسينات بمرور الوقت.

يأتي إطلاق التحسينات الجديدة في الوقت الذي أقرت فيه ”غوغل“ مؤخرًا أن منصة الفيديو الشهيرة ”تيك توك“ تستقطب جمهوراً كبيراً لاستخدام منتج البحث الخاص بها.

وكان نائب رئيس ”غوغل“، برابهاكار راغافان، الذي يدير أيضاً مؤسسة المعرفة والمعلومات في الشركة، قد أشار مؤخراً إلى أن المستخدمين الأصغر سنًا يتجهون غالبًا إلى تطبيقات مثل ”إنستغرام“ و“تيك توك“ بدلاً من ”محرك البحث“ أو ”تطبيق الخرائط“ (Google Maps) لأغراض الاكتشاف.

وعلى سبيل المثال، قال راغافان إن ما يقرب من 40% من الشباب يذهبون إلى التطبيقات هذه عندما يبحثون عن مكان لتناول الطعام، على عكس تطبيق الخرائط الخاص بـ“غوغل“.

وبالإضافة إلى الإعلان عن تحسينات ترتيب نتائج البحث، قالت ”غوغل“ أيضًا إنها ستطلق تحديثًا في الأسابيع المقبلة لتسهيل العثور على ”مراجعات أصلية وعالية الجودة“.

وكانت الشركة قد بدأت العام الماضي العمل على إطلاق سلسلة من التحديثات التي تم تصميمها لإظهار المزيد من التقييمات المفيدة والمتعمقة في نتائج البحث، وستعتمد التحديثات الجديدة على هذه الجهود.