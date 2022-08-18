"تيك توك" تسمح بمشاركة "القصص" عبر منصات "ميتا"

بدأ تطبيق ”تيك توك“ الصيني اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة ”القصص“ (Stories) الخاصة بهم على المنصات المنافسة، بما في ذلك ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، وصلت لمجموعة صغيرة من المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن المنصة تختبر بشكل عام ميزة ”القصص“ منذ العام الماضي لمنافسة الشبكات الاجتماعية الأخرى الرائدة في هذه الميزة، مثل ”إنستغرام“ و“فيسبوك“.

وتهدف الشركة من الإضافة الجديدة الحصول على قاعدة جماهيرية أكبر وأوسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة ”ميتا“، إذ إن الأخيرة بذلت في الفترة الماضية جهوداً كبيرة لمحاولة التفوق على ”تيك توك“، المنافس الأكبر لها، عبر تطوير ميزة ”ريلز“.

وبالنسبة للمبدعين وصانعي المحتوى على ”تيك توك“، تعد الميزة الجديدة فرصة جيدة لمشاركة أعمالهم مع متابعيهم بشكل أوسع على المنصات الرقمية الأخرى، دون الحاجة إلى التنافس عبر مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز).

وتم الكشف عن اختبار الميزة للمرة الأولى من قبل شركة ”Watchful.ai“ الإسرائيلية المتخصصة في التطوير والتسويق عبر المنصات الرقمية، حيث قدمت للمتابعين واجهة المستخدم الجديدة الخاصة بمشاركة القصص.

وكان بإمكان المستخدمين سابقا مشاركة ”قصص تيك توك“ الخاصة بهم مع أصدقائهم على المنصة ذاتها فقط من خلال النقر على أيقونة ثلاث النقاط في ”القصة“ ثم اختيار اسم الصديق من خلال الضغط على صورة حسابه الشخصي. كما يستطيع المستخدم أيضا حفظ مقاطع الفيديو على أجهزته، أو حذفها، أو تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بها.

وفي الوقت الحالي، وعند اختيار قائمة المشاركة، سيجد المستخدم صفا جديدا من التطبيقات الاجتماعية الشهيرة، بالإضافة إلى خيار لنسخ رابط الفيديو. وتتضمن قائمة التطبيقات لمشاركة القصص ”إنستغرام“ و“فيسبوك“ و“ريديت“.

وأكدت منصة الفيديوهات الشهيرة أن المستخدم يستطيع مشاركة ”قصص تيك توك“ فقط، وليس ”ريلز“ أو مقاطع فيديو، إلى المنصات الأخرى. وأوضحت أن ”القصص“ هذه قد تكون عبارة عن صور ثابتة أو مقاطع فيديو، كما هي الحال في جميع المنصات الأخرى.

وبمعنى آخر، إذا لم ينشر المستخدم مقطع الفيديو الخاص به كـ“قصة تيك توك“، لن يستطيع مشاركتها على المنصات الاجتماعية الأخرى.

ولم تعلن ”تيك توك“ موعد إطلاق الميزة الجديدة بشكل كامل لجميع مستخدميها، مع الأخذ في الاعتبار أن ميزة ”قصص تيك توك“ في الأصل لا تزال في مرحلة الاختبار، ما يعني أنها لن تتوفر في وقت قريب.