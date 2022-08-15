"سناب شات" تستقطب المشاهير بميزة جديدة

طرحت شركة ”سناب شات ميزة جديدة عبر خدمتها المدفوعة سريعة الانتشار ”سناب شات+“، تمكّن المستخدمين من ”جذب انتباه مشاهير“ الفن والرياضة وغيرهما من المجالات.

والخدمة التي لا يزيد عمرها على شهر ونصف الشهر تمكن مشتركيها من ميزة ”أولوية الردود على قصص النجوم“.

وهذا يعني أن قصص المشاهير المفضلين لدى المستخدمين ستظهر لهم كأولوية للتفاعل معها، وبالتالي يمكنهم جذب انتباه من يحبون من النجوم، حسبما أورد موقع ”انغيدجت“ المعني بالشأن التقني.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين اختيار مشاركة الرموز التعبيرية ”Bitmoji“ التي يرغبونها خلال التفاعل مع نجومهم المفضلين، مع تزويدهم بمزيد من هذه الرموز التي لا يمكن استخدامها سوى عبر الخدمة المدفوعة.

وبحسب إعلان الشركة، فإن عديد الميزات الأخرى في الطريق إلى مستخدمي ”سناب شات+“ خلال الأشهر المقبلة، مقابل 4 دولارات شهريًا.

ويبلغ عدد المشتركين في ”سناب شات+“ أكثر من مليون مشترك، وهو رقم ضئيل بالنسبة لإجمالي مستخدمي تطبيق ”سناب شات“ البالغ عددهم 347 مليون مستخدم يوميًا، لكنه رقم قياسي بالنسبة لخطة خدمة مدفوعة عمرها 6 أسابيع فقط.

ويتوقع الخبير التقني جون فينغاس أن يقود توالي ميزات ”سناب شات+“ إلى استمرار زخم التطبيق الجذاب، خاصة للمراهقين والشباب، ما يعطيه تنافسية عالية مع تطبيقات مثل ”إنستغرام“ و“تيك توك“.

وتشمل مزايا ”سناب شات+“ المطروحة فعليا إمكانية تغيير رمز التطبيق ومعرفة من أعاد مشاهدة قصة المستخدم.

لكن الميزة الرئيسية للمشتركين في الخدمة المدفوعة من ”سناب شات“ أطلقتها الشركة في شهر تموز/يوليو الماضي، عندما أتاحت لهم استخدام التطبيق عبر متصفحات الإنترنت، سواء على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

وكانت ”سناب شات“ أطلقت خدمتها المدفوعة في محاولة لإنشاء مصادر إضافية للإيرادات، خاصة بعدما تأثرت سلبا بالتغييرات التي اعتمدتها شركة ”أبل“ على إعدادات الخصوصية في نظام تشغيل الهواتف الذكية ”آي أو إس“، العام الماضي، التي منعت كثيرا من الإعلانات التي كانت مصدرا أساسيا لتمويل الشركة.