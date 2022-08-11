زيادة حادة في متابعي الصين على غوغل بعد زيارة بيلوسي لتايوان

ارتفعت متابعة الصين على محرك البحث ”غوغل“ بشكل كبير بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، وفقا لموقع ”اكسيوس“ الأمريكي.

وقال الموقع في تقرير اليوم الخميس، إن الصين أصبحت ثالث أكثر الموضوعات بحثًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من بين قائمة القضايا التي من المحتمل أن تؤثر على الناخبين في انتخابات الكونغرس المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال الموقع ”امتد الاهتمام والجدل حول زيارة بيلوسي لتايوان خارج العاصمة واشنطن، وأصبحت الزيارة قضية وطنية في كلّ أنحاء البلاد“.

ولفت إلى أن ترتيب الصين في محرك البحث كان الأعلى منذ أن بدأ الموقع في تتبع البيانات في أيار/ مايو الماضي.

وأوضح الموقع أن الصين احتلت المرتبة السادسة على القائمة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي والمركز الـ11 في الأسبوع الأخير من حزيران/ يونيو.

وقال ”لا تزال ثلاثة من أهم خمسة موضوعات بحث في محرك غوغل في الولايات المتحدة مرتبطة بالاقتصاد الوطني وهي الوظائف والضرائب والأجور، فيما ظلت قضية الأسلحة النارية ضمن المراكز الخمسة الأولى لأسابيع حتى الآن“.

ولفت الموقع إلى أن المقاطعات الخمس الأولى التي هيمنت على عمليات البحث عن الصين في غوغل كانت كلها في ولاية كاليفورنيا، وهي موطن بيلوسي.

وأثارت زيارة بيلوسي لتايوان الأسبوع الماضي توترا شديدا بين الولايات المتحدة والصين التي ردت بإجراء مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان؛ ما عدّته تايبيه عملا ”غير عقلاني“.

ووصف نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ شيه الزيارة بأنها ”خطوة شنيعة للغاية بطبيعتها، وعواقبها وخيمة جدّا“، مضيفا ”الصين لن تقف مكتوفة اليدين“.

وعبر القادة الصينيون عن غضبهم الشديد من زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ووعدت بـ“إعادة توحيدها“ بالقوة إذا لزم الأمر.

واستدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بكين نيكولاس بيرنز وقدمت بيانات صارمة واحتجاجات قوية على زيارة بيلوسي إلى تايوان، التي تعتبرها بكين تابعة لها في حين وصفتها الوزارة بأنها ”انتهاك خطير لمبدأ صين واحدة“.