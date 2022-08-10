تحديثات "وان باسوورد" تضيف ميزات سطح المكتب إلى تطبيق الهاتف

تضمن تحديث تطبيق ”وان باسوورد“ للهواتف النقالة، الصادر مؤخرا، ميزات جديدة، وذلك بعد أشهر من انتظار مستخدميه في تنظيم وإدارة كلمات المرور المختلفة، خاصة تلك الميزات التي تفرد بها إصدار سطح المكتب، وأكسبته شعبية كبيرة.

ويوفر التطبيق المستخدم على نطاق واسع في حفظ الحسابات من خلال كلمة مرور واحدة، إمكانية حفظ المستخدم لكافة البيانات في محفظة واحدة مقفلة بكلمة سر يستحيل اختراقها، ومزامنتها مع الخدمات السحابية، وحفظ نسخة احتياطية من البيانات الهامة.

وجاء الإصدار ”وان باسوورد 8“ لنظامي التشغيل ”أندرويد“ و“آي أو إس“ ملبيًا لكثير من تطلعات محبي التطبيق، إذ نقل العديد من ميزات إصدار سطح المكتب إلى الهاتف المحمول، حسبما أورد موقع ”انغيدجت“.

وتضمن تحديث الإصدار شاشة رئيسية جديدة توفر وصولًا أسرع لكلمات المرور المستخدمة بشكل متكرر، إضافة إلى شريط تنقل جديد لمساعدة المستخدم في العثور على المعلومات عبر كل حساب يستخدمه.

وبحسب تقييم الموقع الأمريكي، فإن تحديثات ”وان باسوورد“ تقدم خدمة أفضل في التعامل مع احتمالات اختراق البيانات، التي أصبحت شائعة جدًا في عصر القرصنة والتهديدات السيبرانية.

وأوضح أن التحديث يوفر تنبيهات لمستخدمي التطبيق في حال محاولة الاختراق للوصول إلى كلمات مرورهم عند تسجيلهم الدخول في المواقع والتطبيقات المختلفة.

وتسهل تحديثات التطبيق أيضًا إنشاء إجابات لأسئلة الأمان بشكل عشوائي، ما يشجع المستخدم على تعزيز عمليات تسجيل الدخول الخاصة به عبر إنشاء درجة أمان شاملة.

كما تتضمن التحديثات اقتراحات بكلمات المرور الأكثر أمانًا وفرض المصادقة الثنائية عليها، ما يضمن تعزيز تقييم الأمان، ما يجعل المستخدم مستمتعًا بمزايا تطبيق سطح المكتب على هاتفه المحمول.

لكن تقييم الموقع الأمريكي لا يصنف تحديثات ”وان باسوورد“ باعتبارها كافية لإقناع المستخدمين باستبدال تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى، مثل ”لاست باسوورد“، إذ تقدم هذه التطبيقات بالفعل كثيرا من مزايا هذه التحديثات.

ومع ذلك، يظل ”وان باسوورد“ خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث بشكل روتيني عن كلمات المرور، أو تريد ضمانًا أوسع لأمنك الرقمي، خاصة بعد تحديثاته الأخيرة.