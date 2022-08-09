زوكربيرغ يكشف عن ميزات جديدة لتعزيز الخصوصية في "واتساب"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، عن إضافة ميزات خصوصية جديدة لمنصة المراسلة ”واتساب“.

وقال زوكربيرغ، إن ”الإضافات الجديدة ستمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في محادثاتهم، وإضافة طبقات من الحماية عند المراسلة“.

وتتضمن ميزات الخصوصية الثلاث الجديدة ”الخروج من الدردشات الجماعية دون إخطار الجميع، والتحكم فمن يمكنه رؤية المستخدم عندما يكون متصلًا بالشبكة العنكبوتية، ومنع لقطات الشاشة لرسائل العرض لمرة واحدة“.

وأوضح زوكربيرغ، أن شركة ”ميتا“ بدأت حملة واسعة لتثقيف الناس حول الميزات الجديدة.

ويأتي ذلك، فيما أعلنت ”واتساب“ قبل أيام عن تطبيق ميزات خصوصية أخرى على نحو رسمي، بما في ذلك ”تشفير المراسلة من طرف إلى طرف“، وميزة أمان أخرى تتعلق بتسجيل الدخول للحد من عمليات سرقة الحسابات.

وقال زوكربيرغ، في بيان: ”سنستمر في بناء طرق جديدة لحماية رسائلك، والحفاظ عليها خاصة وآمنة مثل المحادثات وجهًا لوجه“، مؤكدًا أن ميزات الخصوصية الجديدة ستتوافر لكل من مستخدمي نظامي تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“.

حالة الظهور

وأعلنت ”واتساب“ أنها ستقدم خيارًا للأشخاص لاستخدام التطبيق بشكل خاص دون أن يكونوا مرئيين على الإنترنت، وهو ميزة أطلقت عليها ”التحكم في التواجد عبر الشبكة العنكبوتية“ (أو Online presence control).

وستتيح الميزة، التي تم طرحها لجميع المستخدمين، للأشخاص تحديد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالة الاتصال الخاصة بهم، بينما يمكن إخفاؤها عن الآخرين.

وقالت ”واتساب“ في منشور لاحق لإعلان زوكربيرغ، إنه ”لا يوجد حد أقصى لقائمة جهات الاتصال التي يمكنها عرض حالة الاتصال الخاصة بالمستخدم“، موضحة أن ”المستخدم يمكنه إضافة أو حذف أي جهة من القائمة في أي وقت يريده“.

وأكدت شركة المراسلة الفورية أن ”التحديث سيصل إلى جميع إصدارات التطبيق؛ أي عبر الهواتف الذكية، وسطح المكتب، والويب“.

لقطة الشاشة

وأعلنت الشركة أنها تختبر أيضًا ”حظر“ لقطة الشاشة لرسائل ”العرض مرة واحدة“، والتي تختفي بعد فتحها مرة واحدة.

وكانت ”واتساب“ قدمت ”خيار وسائط يختفي“ منذ عام، مذكرة المستخدمين حينئذ، بأنهم لن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كان المستلم يحفظ أي صور ومقاطع فيديو مشتركة كلقطات شاشة.

ونظرًا لأن ميزة ”العرض مرة واحدة“ لا تسمح بتسجيل رقمي دائم، يميل المستخدمون إلى التقاط لقطات شاشة للمعروضات، وتعمل الميزة الجديدة على تمكين حظر لقطة الشاشة لرسائل ”العرض مرة واحدة“ لإضافة طبقة حماية أخرى للمستخدمين.

والميزة الجديدة قيد الاختبار حاليًا، ولكن الشركة تأمل بنشرها للمستخدمين على نطاق واسع ”قريبًا“. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكان أي شخص أخذ لقطة شاشة باستخدام جهاز مختلف.

مغادرة المجموعات

أعلنت ”واتساب“ في منشورها أنها ستسمح للمستخدمين بمغادرة مجموعات الدردشة بشكل خاص دون إرسال إشعار جماعي يفيد بمغادرتهم.

وأوضحت الشركة أنه ”سيستمر إخطار مشرفي المجموعات بمثل هذه الخطوة“.

وفي الوقت الحالي، عندما يغادر شخص مجموعة دردشة ما، يتم إشعار كل فرد في المجموعة عبر فقاعة تفسيرية تقول إن ”اسم/ رقم قد غادر المجموعة“. وسيتم طرح هذه الميزة لكل إصدارات التطبيق لاحقًا خلال الشهر الجاري.

بدورها، وصفت رئيسة قسم المنتجات في ”واتساب“ آمي فورا، الإضافات الجديدة بأنها تعزيز لـ“طبقات الحماية المتشابكة“ في التطبيق، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة التطبيق الرقمي كـ“خيار مراسلة مشفر بارز“.

حذف الرسائل

وفي تطور لاحق، أعلنت ”واتساب“ عن تمديد الفترة الزمنية لميزة ”الحذف للجميع“ لمدة 60 ساعة.

وكانت منصة المراسلة تسمح حتى اليوم لمستخدميها بحذف رسالة مرسلة بشكل خاطئ خلال ساعة واحدة و 8 دقائق.

وقالت ”واتساب“ في تغريدة عبر موقع ”تويتر“ إنه ”سيكون لديك أكثر من يومين لحذف رسائلك من الدردشات بعد الضغط على إرسال.“

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة متاحة فقط لأحدث إصدار من تطبيق المراسلة عبر نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ على مستوى المرسل والمستلم.

وتضاف ميزات الخصوصية الجديدة هذه إلى وسائل الحماية الموجودة بالفعل على ”واتساب“، ويوفر النظام الأساس للمنصة حماية افتراضية شاملة للمكالمات والرسائل، والنسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف عندما يريد المستخدم حفظ محفوظات الدردشة، والتحقق بخطوتين لمزيد من الأمان، والقدرة على الحظر، والإبلاغ عن الدردشات غير المرغوب فيها.