تحديث جديد من سامسونغ يحل مشاكل عديدة في خدمتها للبريد الإلكتروني

أطلقت شركة سامسونغ تحديثًا جديدًا لتطبيقها للبريد الإلكتروني Samsung Email، ويعد ثالث تحديث برمجي تطلقه الشركة لخدمتها للبريد الإلكتروني على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويحمل التحديث الجديد إصدارًا رقم 6.1.72.1، وعلى خلاف سابقيه، فإنه يقدم مجموعة من الحلول لبعض المشاكل التي واجهها المستخدمون على مدى الفترة الماضية، مثل مشكلة التعامل مع التطبيق باستخدام القلم الذكي S Pen، وتلك المشكلة كانت تتسبب في عدم وضوح عملية الكتابة عند استخدام القلم، وكذلك مشكلة عدم ظهور الصور المرفقة داخل الإيميلات.

كذلك يتضمن التحديث الجديد تطبيق بروتوكول تشفير رسائل البريد الإلكتروني S/MIME، ولكن الشركة لم توضح تفصيليا طبيعة تأثير هذا البروتوكول على طريق إرسال الإيميلات وكذلك قوة مستوى التشفير الذي تقدمه.

يُذكر أن ”سامسونغ إيميل“ هي خدمة الشركة الكورية المنافسة لخدمات مثل أوتلوك من مايكروسوفت وجيميل من غوغل، وقد نجحت خدمة سامسونغ في تخطي حاجز 500 مليون عملية تحميل على متجر بلاي ستور في 2018، وخلال أقل من 5 سنوات وصل عدد التحميلات إلى مليار تحميل عبر متجر أندرويد الرسمي، وذلك دون احتساب التحميلات القادمة من متجر سامسونغ الرسمي ”غلاكسي ستور“.

وعلى الرغم من أن خدمة سامسونغ للإيميل تأتي مثبتة بشكل افتراضي على جميع هواتف سامسونغ الذكية وكذلك أجهزتها اللوحية، إلا أن خدمة سامسونغ تواجه منافسة شرسة من جانب جيميل، والذي يأتي أيضا مثبتا بشكل افتراضي على جميع هواتف أندرويد، كما أن عدد مستخدميها يفوق نظيره من سامسونغ، فخدمة جيميل لديها 1.8 مليار مستخدم نشط، وذلك من إجمالي 4.1 مليار مستخدم للبريد الإلكتروني حول العالم، وذلك يجعل جيميل مستحوذا على أكثر من ثلث المستخدمين في سوق البريد الإلكتروني.

ويعد جيميل أقدم وأكثر تطورا من ”سامسونغ إيميل“، فقد تم إطلاقه في 2004، ويتضمن تقديم تطبيق للموبايل وكذلك موقع للويب؛ مما يجعله أوسع انتشارًا من خدمة سامسونغ التي بشكل واضح يقتصر انتشارها على أجهزتها فقط، والتي غالبا أيضا ما يقوم مستخدموها باللجوء إلى خدمة غوغل للبريد الإلكتروني بشكل رئيسي؛ نظرا لتطوره المستمر من حيث مزاياه.