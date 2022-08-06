واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من سرقة الحسابات

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية، ”واتساب“، ميزة أمان جديدة عبر منصتها الرقمية للحد من ”الاحتيال“ وسرقة بيانات الحسابات لدى المستخدمين.

وكشفت تسريبات حديثة، نشرتها مواقع تقنية موثوقة، أن منصة المراسلة الفورية الأشهر على الإطلاق تعمل على ميزة ”الموافقة على تسجيل الدخول“ (أو Login Approval) لتعزيز سبل الأمان الخاصة بالحسابات، وذلك بهدف تخفيف مخاطر سرقة حساب المستخدم وبياناته.

وقال موقع ”WABetaInfo“ التقني إن ”واتساب“ تختبر ميزة أمان جديدة قيد التطوير حالياً، تسمح لمستخدميها بحماية حساباتهم من ”المحتالين المحتملين“، وذلك اعتماداً على خاصية التحقق المكونة من خطوتين (أو two-step verification) التي يوفرها نظام المراسلة الفورية بالفعل.

وأضاف تقرير موقع ”WABetaInfo“ –المنصة الأشهر في العالم لمتابعة أخبار ”واتساب – أنه باستخدام الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين تلقي تنبيهات داخل تطبيق المراسلة الرقمي عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساب من هاتف ذكي مختلف.

وأوضح التقرير أن منصة المراسلة الفورية – المملوكة لشركة ”ميتا“ – أطلقت الميزة ضمن الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم ”2.22.17.22“ على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“، مشيراً إلى أن الشركة بصدد إطلاق الميزة بشكلها النهائي قريباً لكافة أنظمة التشغيل.

وتظهر لقطات شاشة شاركها موقع ”WABetaInfo“ أن ميزة ”الموافقة على تسجيل الدخول“ ترسل تنبيهًا داخل التطبيق عندما يحاول مستخدم آخر تسجيل الدخول إلى حساباتهم من هاتف ذكي مختلف.

وبحسب التقرير، لن يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول إلا بعد منح الموافقة من الهاتف الذي تم تسجيل الدخول منه بالفعل. وتظهر لقطة شاشة رسالة تقول: ”هذه الميزة تخفف بشكل كبير من مخاطر سرقة حسابك وبياناتك.“

والجدير بالذكر، أن تطبيق ”واتساب“ يقدم بالفعل ميزة ”التحقق من خطوتين“. ويمكن لميزة ”الموافقة على تسجيل الدخول“ أيضًا حماية المستخدمين في حالة قيامهم بمشاركة رمز الأمان المكون من ستة أرقام عن غير قصد.

ووفقًا للقطات الشاشة التي شاركها موقع ”WABetaInfo“، يعرض التنبيه أيضًا الوقت الذي تم فيه إجراء محاولة تسجيل الدخول وكذلك معلومات حول الهاتف المستخدم في العملية.

في سياق متصل، ذكر تقرير آخر لموقع ”WABetaInfo“ أن تطبيق المراسلة الشهير يعمل على منح مشرفي المجموعات (Group Chat) القدرة على ”حذف“ الرسائل في الدردشة الجماعية. وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق الميزة في إصدار تجريبي عبر نظام تشغيل ”أندرويد“ يحمل رقم ”2.22.17.12“.

ووفقاً للتقرير، من المفترض أن يتمكن أعضاء المجموعة الآخرون من رؤية ”فقاعة محادثة“ تشير إلى أن أحد المشرفين قام بحذف الرسالة التي أرسلها مستخدم آخر.